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Китайський конкурент Tesla
Model X буде вдвічі дешевшим

Китайський конкурент Tesla Model X буде вдвічі дешевшим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 13:22

Китайський конкурент Tesla Model X буде вдвічі дешевшим

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія NIO запустила продажі свого першого електрокара — кросовера ES8.

Дивися повний текст Китайський конкурент Tesla Model X буде вдвічі дешевшим.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 13:22

Китайские "конкуренты" Айфона тоже в 2 раза (и более) дешевле. И что? Но, спасибо, что есть выбор ))
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 13:24

Даже такая "низкая" цена неадекватно высока
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:45

Электрокар - это когда сразу переплачиваешь многие тысячи долларов при покупке, а потом "отбиваешь" их многие годы по 7 центов на километр. Выходишь в "ноль" к концу срока службы автомобиля, когда его надо утилизировать или срочно продавать "лоху ушастому". Так где тут экономия?
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