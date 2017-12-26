вместо Теслы можно купить гибридную Камри +хороший небольшой дом в пригороде))
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 25 гру, 2017 20:54
вместо Теслы можно купить гибридную Камри +хороший небольшой дом в пригороде))
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 26 гру, 2017 06:26
И то.
Хуавей уже обходит Эпл по количеству проданных смартфонов, и выходит на второе место , после Самсунга.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 26 гру, 2017 07:22
Ну в случае айфона пример как раз показателен.Он сам по себе бессмысленно дорог и у других производителей альтернативы гораздо дешевле. Айфон давно уже идет "на лоха". В нем нет смысла. Альтернативы как раз рвут его в пух и прах
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Додано: Вів 26 гру, 2017 13:37
Айфон - это ритуальный атрибут проповедников секты "Свидетели Стива Джобса".
Додано: Вів 26 гру, 2017 13:39
Додано: Вів 26 гру, 2017 13:42
Нашел."Что касается Соединенных Штатов, там количество пользователей iPhone по-прежнему остается самым высоким в мире, и держится на уровне 36,5%"
Додано: Суб 30 гру, 2017 22:48
Re: Китайський конкурент Tesla Model X буде вдвічі дешевшим
В юном возрасте простительно меряться мегагерцами, дюймами и "попугаями" в тестах.
Тот кто постарше ценит другое. Просто чтобы все работало. И безопасность! Я Айфон рассматриваю как часть большой экосистемы, в которой все работает как надо. Этого нет у желтых друзей.
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