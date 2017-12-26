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Китайський конкурент Tesla
Model X буде вдвічі дешевшим

Китайський конкурент Tesla Model X буде вдвічі дешевшим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 20:54

  smdtranz написав:warlamp
Электрокар - это когда ты дышишь в городе чистым воздухом, и потому живешь на лет 5 дольше. Во сколько это оцените?

вместо Теслы можно купить гибридную Камри +хороший небольшой дом в пригороде))
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 06:26

  vladvlas написав:Китайские "конкуренты" Айфона тоже в 2 раза (и более) дешевле. И что?


И то.
Хуавей уже обходит Эпл по количеству проданных смартфонов, и выходит на второе место , после Самсунга.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 07:22

  vladvlas написав:Китайские "конкуренты" Айфона тоже в 2 раза (и более) дешевле. И что? Но, спасибо, что есть выбор ))

Ну в случае айфона пример как раз показателен.Он сам по себе бессмысленно дорог и у других производителей альтернативы гораздо дешевле. Айфон давно уже идет "на лоха". В нем нет смысла. Альтернативы как раз рвут его в пух и прах
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 13:37

  SMOKE написав:
  vladvlas написав:Китайские "конкуренты" Айфона тоже в 2 раза (и более) дешевле. И что? Но, спасибо, что есть выбор ))

Ну в случае айфона пример как раз показателен.Он сам по себе бессмысленно дорог и у других производителей альтернативы гораздо дешевле. Айфон давно уже идет "на лоха". В нем нет смысла. Альтернативы как раз рвут его в пух и прах


Айфон - это ритуальный атрибут проповедников секты "Свидетели Стива Джобса".
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 13:39

  SMOKE написав: Ну в случае айфона пример как раз показателен.Он сам по себе бессмысленно дорог и у других производителей альтернативы гораздо дешевле. Айфон давно уже идет "на лоха". В нем нет смысла. Альтернативы как раз рвут его в пух и прах

И в какой стране процент лошар больше?
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 13:42

  SMOKE написав: Ну в случае айфона пример как раз показателен.Он сам по себе бессмысленно дорог и у других производителей альтернативы гораздо дешевле. Айфон давно уже идет "на лоха". В нем нет смысла. Альтернативы как раз рвут его в пух и прах

Нашел."Что касается Соединенных Штатов, там количество пользователей iPhone по-прежнему остается самым высоким в мире, и держится на уровне 36,5%"
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:48

Re: Китайський конкурент Tesla Model X буде вдвічі дешевшим

  SMOKE написав:Он сам по себе бессмысленно дорог и у других производителей альтернативы гораздо дешевле. Айфон давно уже идет "на лоха". В нем нет смысла. Альтернативы как раз рвут его в пух и прах
В юном возрасте простительно меряться мегагерцами, дюймами и "попугаями" в тестах.
Тот кто постарше ценит другое. Просто чтобы все работало. И безопасность! Я Айфон рассматриваю как часть большой экосистемы, в которой все работает как надо. Этого нет у желтых друзей.
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