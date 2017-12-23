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Яку виборчу систему підтримують
українці - опитування

Яку виборчу систему підтримують українці - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 13:33

Яку виборчу систему підтримують українці - опитування

Пропонуємо до обговорення:
Українців не влаштовує чинна виборча система.

Дивися повний текст Яку виборчу систему підтримують українці - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 13:34

Было бы из кого выбирать :) Туда же идут не страну строить, а свое кровное охранять и приумножать, остальное по остаточному принципу. По сему какая хрен разница по какому принципу говорящие головы выбирать если толку от них нет.
Igorten
 
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