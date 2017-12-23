Українців не влаштовує чинна виборча система.
Дивися повний текст Яку виборчу систему підтримують українці - опитування.
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Додано: Пон 25 гру, 2017 13:33
Яку виборчу систему підтримують українці - опитування
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Дивися повний текст Яку виборчу систему підтримують українці - опитування.
Додано: Пон 25 гру, 2017 13:34
Было бы из кого выбирать Туда же идут не страну строить, а свое кровное охранять и приумножать, остальное по остаточному принципу. По сему какая хрен разница по какому принципу говорящие головы выбирать если толку от них нет.
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