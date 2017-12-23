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Яку виборчу систему підтримують
українці - опитування

Яку виборчу систему підтримують українці - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 13:33

Яку виборчу систему підтримують українці - опитування

Пропонуємо до обговорення:
Українців не влаштовує чинна виборча система.

Дивися повний текст Яку виборчу систему підтримують українці - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 13:34

Было бы из кого выбирать :) Туда же идут не страну строить, а свое кровное охранять и приумножать, остальное по остаточному принципу. По сему какая хрен разница по какому принципу говорящие головы выбирать если толку от них нет.

А так пропорциональная с открытыми списками норм. Вот только финансирование партий за счет государства пропорционально их величине нужно бы убрать, чистая дискриминация, пусть привлекают средства за счет своих прихожан ;) Да и списки меня меньше волнуют, больше интересует программа и ее соблюдение.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 14:48

Да какая разница как избирать и2расов? Толку же нет, страна в Ж с двумя П!!!!! Вернее люди (или бы_д_л_о) а и2расы в шоколаде!!!
shkarapet
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 15:11

Re: Яку виборчу систему підтримують українці - опитування

"большинство украинцев (56%) считают демократию наиболее желательным типом государственного устройства."... Молодцы "демократы", шоу работает!

Да ни какого отношения ДЕМОКРАТИЯ к Украине не имеет и до сих пор не имела!!! Население продолжает находиться в состоянии иллюзии, что ОНО что то может изменить в будущем (чего почему то НИ РАЗУ не смогло изменить за прошедшие 26 лет). Утопия! Во власти одни и те же полипартийные продажные люди на службе олигархата! Это какой то ...позор!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:24

Из новых лиц- Ярош, но его конкретно напугали. Вообще, увижу что в стране начало что-то улучшатся, когда увижу 30% депутатов из преподавателей ВУЗов с опытом не менее 10 лет. До тех пор- Чехия, Болгария, Черногория будущее среднячка украинского
Cryptos
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 17:00

Cryptos Ну вы загнули на счет преподавателей ВУЗов, у нас что бы в депутаты достаточно голым зимой постоять :)
Igorten
 
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