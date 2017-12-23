Яку виборчу систему підтримують українці - опитування

Додано: Пон 25 гру, 2017 15:11

"большинство украинцев (56%) считают демократию наиболее желательным типом государственного устройства."... Молодцы "демократы", шоу работает!



Да ни какого отношения ДЕМОКРАТИЯ к Украине не имеет и до сих пор не имела!!! Население продолжает находиться в состоянии иллюзии, что ОНО что то может изменить в будущем (чего почему то НИ РАЗУ не смогло изменить за прошедшие 26 лет). Утопия! Во власти одни и те же полипартийные продажные люди на службе олигархата! Это какой то ...позор!

«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).