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Яку виборчу систему підтримують
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Яку виборчу систему підтримують українці - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:58

  Igorten написав:
  yarg написав:Пойду сьем тортик "Рошен"
А я думал вам деньгами платят :D


деньгами - это мне госдеп. долларами. А порошенко - продуктовыми наборами.
А чем платит ссаакашвили - в приличном обществе и сказать стыдно... то-то его боты такие злые :)
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:39

yarg
Ребята, вы конечно очень повеселили, но не замечаете ли вы, что украинское общество поразила болезнь "ботомания" наподобии шпиономании в раннем СССР? Сидят на форуме эксперты - и на полном серьезе сутками вычисляют, кому платит Путин, кому Порох, кому - Госдеп. Прям базы можно составлять ;)
di2gard
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:47

yarg За Саакашвили хоть доплачивают или так факультативно ? ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:53

  Igorten написав:yarg За Саакашвили хоть доплачивают или так факультативно ? ;)


не , я ругаю ссаку сугубо по велению души.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:03

  di2gard написав:yarg
Ребята, вы конечно очень повеселили, но не замечаете ли вы, что украинское общество поразила болезнь "ботомания" наподобии шпиономании в раннем СССР? Сидят на форуме эксперты - и на полном серьезе сутками вычисляют, кому платит Путин, кому Порох, кому - Госдеп. Прям базы можно составлять ;)


Не, не общество, а отдельных членов, как только аргументы заканчиваются, в ход идут ярлыки. Ведь полить грязью проще чем отстоять точку зрения ;) Или часто есть очевидные вещи, и если опонент в упор отказывается их видеть, то появляются мысли ...
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:28

  di2gard написав:yarg
Ребята, вы конечно очень повеселили, но не замечаете ли вы, что украинское общество поразила болезнь "ботомания" наподобии шпиономании в раннем СССР? Сидят на форуме эксперты - и на полном серьезе сутками вычисляют, кому платит Путин, кому Порох, кому - Госдеп. Прям базы можно составлять ;)


во-1 - это модно.
а во-2 - боты и правда есть. Но не выдуманные , ратующие "за порошенка и все хорошее", а вот такие - http://www.dw.com/ru/wp-%D0%B3%D1%80%D1 ... a-41931555
yarg
 
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