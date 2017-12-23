Яку виборчу систему підтримують українці - опитування
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yarg Ребята, вы конечно очень повеселили, но не замечаете ли вы, что украинское общество поразила болезнь "ботомания" наподобии шпиономании в раннем СССР? Сидят на форуме эксперты - и на полном серьезе сутками вычисляют, кому платит Путин, кому Порох, кому - Госдеп. Прям базы можно составлять
di2gard написав:yarg Ребята, вы конечно очень повеселили, но не замечаете ли вы, что украинское общество поразила болезнь "ботомания" наподобии шпиономании в раннем СССР? Сидят на форуме эксперты - и на полном серьезе сутками вычисляют, кому платит Путин, кому Порох, кому - Госдеп. Прям базы можно составлять
Не, не общество, а отдельных членов, как только аргументы заканчиваются, в ход идут ярлыки. Ведь полить грязью проще чем отстоять точку зрения Или часто есть очевидные вещи, и если опонент в упор отказывается их видеть, то появляются мысли ...
di2gard написав:yarg Ребята, вы конечно очень повеселили, но не замечаете ли вы, что украинское общество поразила болезнь "ботомания" наподобии шпиономании в раннем СССР? Сидят на форуме эксперты - и на полном серьезе сутками вычисляют, кому платит Путин, кому Порох, кому - Госдеп. Прям базы можно составлять