Творець криптовалюти Bitcoin станом на 18 грудня посів 44-е місце в списку найбагатших людей світу.
Дивися повний текст Творець біткойна увійшов у топ-50 найбагатших людей світу.
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Додано: Пон 25 гру, 2017 15:56
Творець біткойна увійшов у топ-50 найбагатших людей світу
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Дивися повний текст Творець біткойна увійшов у топ-50 найбагатших людей світу.
Додано: Пон 25 гру, 2017 15:56
На биткоинах 44-е место в мире!?... И ЭТИ "люди" управляют миром и ведут нас за собой??? Куда???
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Пон 25 гру, 2017 16:03
Додано: Пон 25 гру, 2017 16:17
Я биткоины не покупал. А Вы?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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