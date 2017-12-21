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Творець біткойна увійшов у
топ-50 найбагатших людей світу

Творець біткойна увійшов у топ-50 найбагатших людей світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 15:56

Творець біткойна увійшов у топ-50 найбагатших людей світу

Пропонуємо до обговорення:
Творець криптовалюти Bitcoin станом на 18 грудня посів 44-е місце в списку найбагатших людей світу.

Дивися повний текст Творець біткойна увійшов у топ-50 найбагатших людей світу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 15:56

На биткоинах 44-е место в мире!?... И ЭТИ "люди" управляют миром и ведут нас за собой??? Куда???
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:03

  mister-svet написав:На биткоинах 44-е место в мире!?... И ЭТИ "люди" управляют миром и ведут нас за собой??? Куда???

Вас никто никуда не ведет. Узбагойтесь ....
bolex
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:17

  bolex написав:
  mister-svet написав:На биткоинах 44-е место в мире!?... И ЭТИ "люди" управляют миром и ведут нас за собой??? Куда???

Вас никто никуда не ведет. Узбагойтесь ....


Я биткоины не покупал. А Вы?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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