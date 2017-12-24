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Агент приватбанка
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 16:14

Агент приватбанка

Доброго вечора. Пишу детальніше про роботу - потрібно розміщувати такі оголошення як я, і чим більше людей відзовуться і згодяться співпрацювати, тим більшу ви отримуєте винагороду. Отже, ви стаєте агентом Приват-банку, заробітня плата залежить від активності, потрібно хоча б два рази в день заходити в групи пошуків роботи і скидувати туди рекламу, оскільки, ви знайшли мою, так і будуть залучатися люди і до вас- чим більше буде реклами, тим більше буде у вас клієнтів і тим більше грошей. Робота зовсім не важка. За два тижні при активній роботі легко можна заробити біля 2000грн.. Зароблені гроші приходять на картку два рази на місяць. Для цього потрібно мати картку універсальну від банку і додаток Приват 24. Якщо у вас немає, то не проблема, я кину заявку на картку і вам тільки залишиться забрати її у найближчому відділенні банку. Крім залучення агентів можна пропонувати іншу продукцію, за яку будете отримувати відповідну винагороду. Щоб вам було зрозуміліше, банк платить за рекламу, а також за клієнтів, яких ви запросите. За одну залучену людину банк, платить 100 грн. Банку це вигідно, тому що збільшується кіфлькість клієнтів. Це все офіційно, якщо згідні напишіть своє П.І.Б. і номер телефону, я вас зареєструю.
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