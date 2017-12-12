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Експерт: збільшення допомоги
з безробіття не зупинило...

Експерт: збільшення допомоги з безробіття не зупинило...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 18:41

Експерт: збільшення допомоги з безробіття не зупинило...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні стало більше безробітних.

Дивися повний текст Експерт: збільшення допомоги з безробіття не зупинило українців - вони тікають за кордон.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 18:41

Я також збираюсь... В цьому бардаці працювати за тарілку супу неохота, це виживання за 26 років добило мене до ручки!
bobo
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 19:13

  bobo написав:Я також збираюсь... В цьому бардаці працювати за тарілку супу неохота, це виживання за 26 років добило мене до ручки!

Почекай, ще 26 може щось зміниться)
Shall
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 20:38

Re: Експерт: збільшення допомоги з безробіття не зупинило...

  Shall написав:Почекай, ще 26 може щось зміниться)


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Все еще впереди! :)
MrNice
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 20:50

вот бы еще такие как "Эксперт по соцвопросам Андрей Павловский " свалили... Но этих метлой не выгнать...
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 20:58

К сожалению ничего не изменится, в данный момент нет никаких существенных сдвигов. Все двигается очень медленно и не по короткому пути. В будущем страна будет выглядеть 100% сырьевой страной: аграрная сфера будет развиваться; металургия уйдет в прошлое из-за отсутствием угля, дешевого энергоносителя, ненужного металопроката; автомобилестроения и так нет; транзит закрыт; может развиться легкая промышленность: одежда, питание и т.д. Т.е. потребительские товары, которые явно не блещут маржинальностью и доходностью. Перспективы не очень в общем, но все может измениться если одумаемся
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 21:33

  asdrud2016 написав:К сожалению ничего не изменится, в данный момент нет никаких существенных сдвигов. Все двигается очень медленно и не по короткому пути. В будущем страна будет выглядеть 100% сырьевой страной: аграрная сфера будет развиваться; металургия уйдет в прошлое из-за отсутствием угля, дешевого энергоносителя, ненужного металопроката; автомобилестроения и так нет; транзит закрыт; может развиться легкая промышленность: одежда, питание и т.д. Т.е. потребительские товары, которые явно не блещут маржинальностью и доходностью. Перспективы не очень в общем, но все может измениться если одумаемся


вот и отлично. одежда , электроника , мед....
это намного лучше чем чугун , ртуть и бодяга , как было раньше.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 21:42

  MrNice написав:
  Shall написав:Почекай, ще 26 може щось зміниться)


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Все еще впереди! :)


поверили , да ? в эту писанину двух студентов ? вот это называется "развели как котят...". А до сих пор зачем храните ? надеетесь предьявить авторам и стребовать компенсацию ? :mrgreen:
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 21:44

  MrNice написав:
  Shall написав:Почекай, ще 26 може щось зміниться)


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Все еще впереди! :)

Дуже класна агітка.
Прикол в тому що усі республіки думали, що вони дотують Москву, а по факту Москва дотувала усі республіки.
І ще один висновок - УСІ західні експерти(в даному випадку "Дойче Банк") не змогли оцінити перспективи республік. Причому помилились повністю.
Дивно, але чомусь ніхто не подумав, кому Україна буде продавати свої товари? Адже як тільки границі відкриються українські неякісне гумно нікому не буде потрібне і в тому числі самим українцям.
Дальше, очевидно було, що попит на імпортні товари зросте. Але що будуть експортувати країни типу України і Білорусі?? Росія буде експортувати нафту і газ, що вона і робила за СССР, зате ділилась тоді зі всіма.
Тоді я для себе зробив висновок - усі ці оцінки західних аналітиків нічого не варті. Аналогічно у мене немає довіри до їх усіляких рейтингів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 21:57

Неблагодарные! Им 200 грн сверху, а они.... Эх, пойду напьюсь!
antey1969
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