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Експерт: збільшення допомоги
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Експерт: збільшення допомоги з безробіття не зупинило...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 22:00

Цитата "наше страну покинуло уже примерно 7 млн, а разъехались кто куда"
Это на каком языке? Ясно, что дешевая заказуха, но неужто настолько дешевая, что и корректор ошибок в в Word запустить не смогла школота?
simku01
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 22:05

  simku01 написав:Цитата "наше страну покинуло уже примерно 7 млн, а разъехались кто куда"
Это на каком языке? Ясно, что дешевая заказуха, но неужто настолько дешевая, что и корректор ошибок в в Word запустить не смогла школота?

Это и так понятно, что имеет место перепечатка с желтой прессы. Финансы этим делом в последнее время грешат безбожно. Очнитесь, какой редактор?)))
Пипл новости уровня "эксперт сказал" и "стало известно" хавает за милую душу.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 22:06

  simku01 написав:Цитата "наше страну покинуло уже примерно 7 млн, а разъехались кто куда"
Это на каком языке? Ясно, что дешевая заказуха, но неужто настолько дешевая, что и корректор ошибок в в Word запустить не смогла школота?

В оригіналі все нормально:
За підрахунками Павловського, нашу країну залишило вже приблизно 7 млн, а роз’їхалися хто куди: ЄС, Росія, США, Польща.

Вчіть українську. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 22:14

  andrijk777 написав:.
І ще один висновок - УСІ західні експерти(в даному випадку "Дойче Банк") не змогли оцінити перспективи республік. Причому помилились повністю.


Какой "Дойче банк" ? Я знал одного из двух студентов , которые это писали. Выдумывали за парой пива все от и до.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 22:56

  yarg написав:
  andrijk777 написав:.
І ще один висновок - УСІ західні експерти(в даному випадку "Дойче Банк") не змогли оцінити перспективи республік. Причому помилились повністю.


Какой "Дойче банк" ? Я знал одного из двух студентов , которые это писали. Выдумывали за парой пива все от и до.

Що означає "видумали все от и до"? Статистика УССР є у відкритому доступі. Погугліть.
Перша ліпша цитата:
В цифрах это так и выглядело. Например, экономика только одной Украинской ССР по выплавке стали, добыче угля, сбору пшеницы и прочим показателям на душу населения была сопоставима с ФРГ - локомотивом всего Евросоюза!
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 23:57

  andrijk777 написав:
  yarg написав:
  andrijk777 написав:.
І ще один висновок - УСІ західні експерти(в даному випадку "Дойче Банк") не змогли оцінити перспективи республік. Причому помилились повністю.


Какой "Дойче банк" ? Я знал одного из двух студентов , которые это писали. Выдумывали за парой пива все от и до.

Що означає "видумали все от и до"? Статистика УССР є у відкритому доступі. Погугліть.
Перша ліпша цитата:
В цифрах это так и выглядело. Например, экономика только одной Украинской ССР по выплавке стали, добыче угля, сбору пшеницы и прочим показателям на душу населения была сопоставима с ФРГ - локомотивом всего Евросоюза!


Какая там статистика в ссср... отнимаем 30 % приписок. Отнимаем еще 30 % заведомого брака , который сразу шел в переплавку... много останется ?
сбор пшеницы в 1974 году был - "миллиард пудов" . сильно гордились этим. Это 16 миллионов тонн. круто , да ?
при этом всей этой могучей экономике неподсилу было сделать банальный мопед.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 00:47

По-перше, шановний lapay, давайте ви не будете мені казати, що мені треба вчить, а я не буду казати вам, куди вам треба їти!
А по-друге, може я не філолог української мови за фахом, але до чого тут сполучення "а"?
а роз’їхалися хто куди

Це в якому селі така говірка?
simku01
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 01:19

  yarg написав:
  andrijk777 написав:
  yarg написав:
Какой "Дойче банк" ? Я знал одного из двух студентов , которые это писали. Выдумывали за парой пива все от и до.

Що означає "видумали все от и до"? Статистика УССР є у відкритому доступі. Погугліть.
Перша ліпша цитата:
В цифрах это так и выглядело. Например, экономика только одной Украинской ССР по выплавке стали, добыче угля, сбору пшеницы и прочим показателям на душу населения была сопоставима с ФРГ - локомотивом всего Евросоюза!


Какая там статистика в ссср... отнимаем 30 % приписок. Отнимаем еще 30 % заведомого брака , который сразу шел в переплавку... много останется ?
сбор пшеницы в 1974 году был - "миллиард пудов" . сильно гордились этим. Это 16 миллионов тонн. круто , да ?
при этом всей этой могучей экономике неподсилу было сделать банальный мопед.


Спорить относительно конкретных цифр статистики УССР бессмысленно - разумеется, что-то дорисовывали. И сегодня дорисовывают - это обычная практика любой власти преукрашать успехи и скрывать провалы.

Но вот с чем поспорить никак не получится даже такому подтасовщику, как вы, это с фактом, что в УССР в конце 80-х перед развалом СССР проживало 52 млн человек, а сегодня в Украине - в лучшем случае 35.

Добавьте к этому еще один факт: сегодняшняя Украина - нетто-импортер, т.е. потребляет больше, чем производит, а разницу покрывает кредитами и международной помощью.

И бесспорный вывод из этого последует лишь один - ВВП в измеримых величинах снизился, причем радикально. В то время, как мировой за последние 30 лет - прирос в 3.5 раза (данные Всемирного банка).

Страна сегодня не может прокормить ни 52 млн, ни 42 млн, ни даже 32 млн, поэтому население эмигрирует с фантастической скоростью - 1% в год. Трудовые ресурсы "растворяются" еще быстрее - со скоростью 2% в год.

ЗЫ: статья бестолковая, действительно. Пособие по безработице - мотивация для люмпенов, а задача государства - обеспечить условия для самозанятости и инвестиций. Вот тогда эмиграция сойдет на нет, а возможно и повернет вспять.

ЗЫ-ЗЫ: по поводу мопедов не смешите. Потому что это действительно не смешно, а грустно. Мопеды как не могли произвести, так и не можем. А вот самолеты умели и проектировать, и строить. А сегодня... сами знаете...
Criticus
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 03:32

Criticus Почему же не могли мопеды? Я Верховину летом выменял за пиво, семьдесят какого-то года, перестала вдруг заводиться, не успел заняться, вот весной и начну.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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