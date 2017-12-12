Експерт: збільшення допомоги з безробіття не зупинило...

Цитата "наше страну покинуло уже примерно 7 млн, а разъехались кто куда"
Это на каком языке? Ясно, что дешевая заказуха, но неужто настолько дешевая, что и корректор ошибок в в Word запустить не смогла школота?
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Додано: Пон 25 гру, 2017 22:00
Цитата "наше страну покинуло уже примерно 7 млн, а разъехались кто куда"
Это на каком языке? Ясно, что дешевая заказуха, но неужто настолько дешевая, что и корректор ошибок в в Word запустить не смогла школота?
Додано: Пон 25 гру, 2017 22:05
Это и так понятно, что имеет место перепечатка с желтой прессы. Финансы этим делом в последнее время грешат безбожно. Очнитесь, какой редактор?)))
Пипл новости уровня "эксперт сказал" и "стало известно" хавает за милую душу.
Додано: Пон 25 гру, 2017 22:06
В оригіналі все нормально:
Вчіть українську.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 25 гру, 2017 22:14
Додано: Пон 25 гру, 2017 22:56
Що означає "видумали все от и до"? Статистика УССР є у відкритому доступі. Погугліть.
Перша ліпша цитата:
Додано: Пон 25 гру, 2017 23:57
Какая там статистика в ссср... отнимаем 30 % приписок. Отнимаем еще 30 % заведомого брака , который сразу шел в переплавку... много останется ?
сбор пшеницы в 1974 году был - "миллиард пудов" . сильно гордились этим. Это 16 миллионов тонн. круто , да ?
при этом всей этой могучей экономике неподсилу было сделать банальный мопед.
Додано: Вів 26 гру, 2017 00:47
По-перше, шановний lapay, давайте ви не будете мені казати, що мені треба вчить, а я не буду казати вам, куди вам треба їти!
А по-друге, може я не філолог української мови за фахом, але до чого тут сполучення "а"?
Це в якому селі така говірка?
Додано: Вів 26 гру, 2017 01:19
Спорить относительно конкретных цифр статистики УССР бессмысленно - разумеется, что-то дорисовывали. И сегодня дорисовывают - это обычная практика любой власти преукрашать успехи и скрывать провалы.
Но вот с чем поспорить никак не получится даже такому подтасовщику, как вы, это с фактом, что в УССР в конце 80-х перед развалом СССР проживало 52 млн человек, а сегодня в Украине - в лучшем случае 35.
Добавьте к этому еще один факт: сегодняшняя Украина - нетто-импортер, т.е. потребляет больше, чем производит, а разницу покрывает кредитами и международной помощью.
И бесспорный вывод из этого последует лишь один - ВВП в измеримых величинах снизился, причем радикально. В то время, как мировой за последние 30 лет - прирос в 3.5 раза (данные Всемирного банка).
Страна сегодня не может прокормить ни 52 млн, ни 42 млн, ни даже 32 млн, поэтому население эмигрирует с фантастической скоростью - 1% в год. Трудовые ресурсы "растворяются" еще быстрее - со скоростью 2% в год.
ЗЫ: статья бестолковая, действительно. Пособие по безработице - мотивация для люмпенов, а задача государства - обеспечить условия для самозанятости и инвестиций. Вот тогда эмиграция сойдет на нет, а возможно и повернет вспять.
ЗЫ-ЗЫ: по поводу мопедов не смешите. Потому что это действительно не смешно, а грустно. Мопеды как не могли произвести, так и не можем. А вот самолеты умели и проектировать, и строить. А сегодня... сами знаете...
Додано: Вів 26 гру, 2017 03:32
Criticus Почему же не могли мопеды? Я Верховину летом выменял за пиво, семьдесят какого-то года, перестала вдруг заводиться, не успел заняться, вот весной и начну.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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