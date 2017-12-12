Експерт: збільшення допомоги з безробіття не зупинило...

Додано: Вів 26 гру, 2017 01:19

yarg написав: andrijk777 написав: yarg написав:

Какой "Дойче банк" ? Я знал одного из двух студентов , которые это писали. Выдумывали за парой пива все от и до. Какой "Дойче банк" ? Я знал одного из двух студентов , которые это писали. Выдумывали за парой пива все от и до.

Що означає "видумали все от и до"? Статистика УССР є у відкритому доступі. Погугліть.

Перша ліпша цитата:

В цифрах это так и выглядело. Например, экономика только одной Украинской ССР по выплавке стали, добыче угля, сбору пшеницы и прочим показателям на душу населения была сопоставима с ФРГ - локомотивом всего Евросоюза! Що означає "видумали все от и до"? Статистика УССР є у відкритому доступі. Погугліть.Перша ліпша цитата:



Какая там статистика в ссср... отнимаем 30 % приписок. Отнимаем еще 30 % заведомого брака , который сразу шел в переплавку... много останется ?

сбор пшеницы в 1974 году был - "миллиард пудов" . сильно гордились этим. Это 16 миллионов тонн. круто , да ?

при этом всей этой могучей экономике неподсилу было сделать банальный мопед. Какая там статистика в ссср... отнимаем 30 % приписок. Отнимаем еще 30 % заведомого брака , который сразу шел в переплавку... много останется ?сбор пшеницы в 1974 году был - "миллиард пудов" . сильно гордились этим. Это 16 миллионов тонн. круто , да ?при этом всей этой могучей экономике неподсилу было сделать банальный мопед.

Спорить относительно конкретных цифр статистики УССР бессмысленно - разумеется, что-то дорисовывали. И сегодня дорисовывают - это обычная практика любой власти преукрашать успехи и скрывать провалы.Но вот с чем поспорить никак не получится даже такому подтасовщику, как вы, это с фактом, что в УССР в конце 80-х перед развалом СССР проживало 52 млн человек, а сегодня в Украине - в лучшем случае 35.Добавьте к этому еще один факт: сегодняшняя Украина - нетто-импортер, т.е. потребляет больше, чем производит, а разницу покрывает кредитами и международной помощью.И бесспорный вывод из этого последует лишь один - ВВП в измеримых величинах снизился, причем радикально. В то время, как мировой за последние 30 лет - прирос в 3.5 раза (данные Всемирного банка).Страна сегодня не может прокормить ни 52 млн, ни 42 млн, ни даже 32 млн, поэтому население эмигрирует с фантастической скоростью - 1% в год. Трудовые ресурсы "растворяются" еще быстрее - со скоростью 2% в год.ЗЫ: статья бестолковая, действительно. Пособие по безработице - мотивация для люмпенов, а задача государства - обеспечить условия для самозанятости и инвестиций. Вот тогда эмиграция сойдет на нет, а возможно и повернет вспять.ЗЫ-ЗЫ: по поводу мопедов не смешите. Потому что это действительно не смешно, а грустно. Мопеды как не могли произвести, так и не можем. А вот самолеты умели и проектировать, и строить. А сегодня... сами знаете...