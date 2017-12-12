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Експерт: збільшення допомоги
з безробіття не зупинило...

Експерт: збільшення допомоги з безробіття не зупинило...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 678910>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:05

  nik1 написав:
  lapay написав: А можна огласить весь список (методичку)? (с)

На винзавод нарядов нет.

Невже в методичці нічого не написано про український алкоголізм? Чи своє вікове надбання нікому не віддасте?
Розумію, розумію - таке на тверезу голову не напишеш. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:53

Експерт: збільшення допомоги з безробіття не зупинило...

wild2006 написав:
  romio_33 написав:Все это я написал потому, что видя, как в супермаркетах молодежь гребет пиво, а книги - никому не нужны, я четко понимаю - просветление еще не скоро наступит на нашей земле.

Бумажные книги стоят слишком дорого, а классика морально устарела. Все читают в электронном виде, и читают немало. Даже говнорулет гребёт бабло оптом.


Это как пластинки никто не слушает вот нравы то и упали...

Зы. Ыксперд написавший статью идиот. Работают не ради помощи по безработице, поэтому как она может остановить поток не понятно
Востаннє редагувалось Первый в Вів 26 гру, 2017 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:56

  Criticus написав:
  vetka написав:Criticus
вы видели условия жизни в Дакке?
Там как раз рано рожают, потому как средняя продолжительность жизни +- 30 лет.


И? Я не понял, как это противоречит моему посту.

Да, жизнь в Бангладеш - не рай. Но было еще хуже! Страна развивается - она является одним из мировых лидеров по приросту ВВП. Они улучшают уровень жизни, и население растет.

А Украина - стагнирующая страна, уровень жизни в которой падает, поэтому население уменьшается - и за счет естественной убыли, и за счет эмиграции. Не подумайте, что я злорадствую - я пишу об этом с сожалением. Но я пишу! Пишу затем, что осознавали глубину проблем, и снимали розовые очки!

Маловероятно, шо у кого-то ещё есть на переносице рожеві окуляри...
Скорее нездоровая гордыня не позволяет признать реалии происходящего.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:26

  vetka написав:Согласна. Хожу по собеседованиям, так HR просто стонут, как тяжело найти людей, хотя конечно и зп копейки...


главная причина оттока человеческого капитала и человеческих ресурсов в уровне дохода.
если быть точным то в зарплате.

поясню на примере соседней Польши.
1 ЧР кассир 3100-3500 злотых = примерно 25 000 грн. цены на продукты питания +- одинаковые, жилье + коммуналка примерно 1500-1800 злотых 12 500 гривен
1 ЧК Свифт разработчик 9000-10000 злотых......

Если не уходить в длинную математику то получается что проблема не в государстве или работниках а проблема в бизнесе который хочет выжать все соки за рекордно короткое время.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:47

а если б пособие безработным увеличили до 1000 Евро? И нашел же Павловский аргумент перетока трудовых ресурсов
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:06

Re: Експерт: збільшення допомоги з безробіття не зупинило...

Деньги написав:а если б пособие безработным увеличили до 1000 Евро? И нашел же Павловский аргумент перетока трудовых ресурсов

Пособие по безработице эти не есть гарантированный условный доход. Это Вы ОФИЦИАЛЬНО работали и по какой-то причине стали безработным. И там есть срок за который Вы должны найти работу.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:15

  alekskaracupa написав:
  yarg написав:при этом всей этой могучей экономике неподсилу было сделать банальный мопед.

Да всё было под силу и мопед и мотоцикл и фотоаппарат с телевизором. Да не дотягивали до лучших образцов японской техники тех годов, нужны были народные недорогие модели и они вполне справлялись со своими задачами. Лично у меня мопеда не было, а фотоаппарат КИЕВ -6С был. А вот сейчас уж точно, даже мопед сделать не можем.


Киевский мотоциклетный завод и мопеды делал и мотоциклы - там сейчас все в аренде, Киевский станкостроительный делал станки, которые покупали японцы (правда потом меняли там подшипники на свои) - там все в аренде и на территории строится ЖК, на месте Аналит прибора - ЖК, в каждом бывшем заводе - ТРЦ, в каждом бывшем институте - офисы под аренду. Антонов уже скатывается с производства самолетов на автобусы-троллейбусы (мне никто не подскажет - где приобрести газонокосилку производства Airbus или Boeng? :mrgreen: ). Потом повторит судьбу ЛАЗа.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:21

  rjkz написав:там все в аренде и на территории строится ЖК, на месте Аналит прибора - ЖК, в каждом бывшем заводе - ТРЦ, в каждом бывшем институте - офисы под аренду.

Это вполне закономерно, очень редко когда в столице государства есть производство.

это при совке могли в центре Киева завод забабахать. в мире так никто не делает, сами думаете почему?
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:52

  ssnet написав:
  lapay написав:
  ssnet написав:Чего бред ? Все правильно

Слово "годувати" має певне значення.
  ssnet написав:Кругом бегом пару млн получается. Остальные по сути обуза.

Якщо вони нам в тягість, то чому вони іншим потрібні?
Смішно читати всі ці зрадофільські страшилки, особливо тим, хто пережив дев'яності. :)

Тут стоит понимать, что не именно они. Скорее уезжают лучшие и их места приходится замещать кем придется. Ну и когда работы много, можно почти каждого пристроить.
Если бы у нас было выгодно вести бизнес, то большая час населения была бы востребована.
Например, если в городе делают ремонт условно 10 чел, а бригад 100 , то какие бы не были хорошие оставшиеся 90 они будут сидеть без работы. Если придет кто-то нанимать на работу за границу, он скорее возьмет кого-то из первой десятки т.к предложат лучшие условия.


А так и происходит. Все бывшие рабочие и прораб с нашей фирмы работают в Германии. Такого уровня специалистов в этой специализации очень мало - теперь нормальных в Украине найти проблема.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:54

  vetka написав:
  ssnet написав:Тут стоит понимать, что не именно они. Скорее уезжают лучшие и их места приходится замещать кем придется. Ну и когда работы много, можно почти каждого пристроить.
Если бы у нас было выгодно вести бизнес, то большая час населения была бы востребована.
Например, если в городе делают ремонт условно 10 чел, а бригад 100 , то какие бы не были хорошие оставшиеся 90 они будут сидеть без работы. Если придет кто-то нанимать на работу за границу, он скорее возьмет кого-то из первой десятки т.к предложат лучшие условия.

Согласна. Хожу по собеседованиям, так HR просто стонут, как тяжело найти людей, хотя конечно и зп копейки...


Наблюдаю картину - вакансии висят открытыми месяцами, зарплаты в %% растут, но в абсолютных единицах фигня.
rjkz
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