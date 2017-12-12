Експерт: збільшення допомоги з безробіття не зупинило...
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yarg написав:при этом всей этой могучей экономике неподсилу было сделать банальный мопед.
Да всё было под силу и мопед и мотоцикл и фотоаппарат с телевизором. Да не дотягивали до лучших образцов японской техники тех годов, нужны были народные недорогие модели и они вполне справлялись со своими задачами. Лично у меня мопеда не было, а фотоаппарат КИЕВ -6С был. А вот сейчас уж точно, даже мопед сделать не можем.
Киевский мотоциклетный завод и мопеды делал и мотоциклы - там сейчас все в аренде, Киевский станкостроительный делал станки, которые покупали японцы (правда потом меняли там подшипники на свои) - там все в аренде и на территории строится ЖК, на месте Аналит прибора - ЖК, в каждом бывшем заводе - ТРЦ, в каждом бывшем институте - офисы под аренду. Антонов уже скатывается с производства самолетов на автобусы-троллейбусы (мне никто не подскажет - где приобрести газонокосилку производства Airbus или Boeng? ). Потом повторит судьбу ЛАЗа.
а если бы их продукция была более-менее качественной и пользовалась спросом - этого бы не случилось. но увы. *г**** было - и умерло. Боинг делает самолеты , а не летающие сноповязалки. Поэтому у него очередь заказов на 10 лет вперед. В отличие от " Киевского мотоциклетного"
rjkz написав:там все в аренде и на территории строится ЖК, на месте Аналит прибора - ЖК, в каждом бывшем заводе - ТРЦ, в каждом бывшем институте - офисы под аренду.
Это вполне закономерно, очень редко когда в столице государства есть производство.
это при совке могли в центре Киева завод забабахать. в мире так никто не делает, сами думаете почему?
Киев был в 3 раза меньше. Шулявка была глухой рабочей окраиной. А сейчас - это центр города. Со всеми приколами логистики. Знакомые работали с заводом "Росинка". Главная была проблема - завоз сырья и вывоз продукции. это вам не кока-кола в поле за броварами...
yarg написав:а если бы их продукция была более-менее качественной и пользовалась спросом - этого бы не случилось. но увы. *г**** было - и умерло. Боинг делает самолеты , а не летающие сноповязалки. Поэтому у него очередь заказов на 10 лет вперед. В отличие от " Киевского мотоциклетного"
не корректно сравнивать первую экономику мира со страной 3-го мира...
vetka написав:Criticus вы видели условия жизни в Дакке? Там как раз рано рожают, потому как средняя продолжительность жизни +- 30 лет.
И? Я не понял, как это противоречит моему посту.
Да, жизнь в Бангладеш - не рай. Но было еще хуже! Страна развивается - она является одним из мировых лидеров по приросту ВВП. Они улучшают уровень жизни, и население растет.
А Украина - стагнирующая страна, уровень жизни в которой падает, поэтому население уменьшается - и за счет естественной убыли, и за счет эмиграции. Не подумайте, что я злорадствую - я пишу об этом с сожалением. Но я пишу! Пишу затем, что осознавали глубину проблем, и снимали розовые очки!
Абсолютно согласен и так-же сожалею. Даже больше. ВВП - дело наживное. А вот такой демографический обвал - это катастрофа для страны. Это навсегда или как минимум надолго. Это плата за развал экономики. За распиленые на металлолом заводы и обогащение пары тысяч мерзавцев. Государство - это территория+население, а не только Флаг, Гимн и вышиванка. Теряем территорию и теряем население. Государство перестает существовать. Некому будет петь Гимн и поднимать Флаг, вышиванкой прикрывают грязную сучьность.
yarg написав:а если бы их продукция была более-менее качественной и пользовалась спросом - этого бы не случилось. но увы. *г**** было - и умерло. Боинг делает самолеты , а не летающие сноповязалки. Поэтому у него очередь заказов на 10 лет вперед. В отличие от " Киевского мотоциклетного"
не корректно сравнивать первую экономику мира со страной 3-го мира...
Якраз в цьому випадку коректно. Ринок глобальний. Якщо в США будуть робити мотоцикли не сильно дорожчі ніж наші(з якістю зрозуміло), то очевидно що наш завод вмре. З літаками аналогічно.
rjkz написав:Абсолютно согласен и так-же сожалею. Даже больше. ВВП - дело наживное. А вот такой демографический обвал - это катастрофа для страны. Это навсегда или как минимум надолго. Это плата за развал экономики. За распиленые на металлолом заводы и обогащение пары тысяч мерзавцев. Государство - это территория+население, а не только Флаг, Гимн и вышиванка. Теряем территорию и теряем население. Государство перестает существовать. Некому будет петь Гимн и поднимать Флаг, вышиванкой прикрывают грязную сучьность.
Ви якось так пишете, ніби можна сісти і порішати цю проблему на засіданні уряду чи в ВР. Це дуже глобальна і комплексна проблема. І не уряд чи президент в цьому винуваті. В першу чергу винен менталітет населення і "історична ситуація".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 26 гру, 2017 17:27, всього редагувалось 1 раз.
yarg написав:а если бы их продукция была более-менее качественной и пользовалась спросом - этого бы не случилось. но увы. *г**** было - и умерло. Боинг делает самолеты , а не летающие сноповязалки. Поэтому у него очередь заказов на 10 лет вперед. В отличие от " Киевского мотоциклетного"
не корректно сравнивать первую экономику мира со страной 3-го мира...
Якраз в цьому випадку коректно. Ринок глобальний. Якщо в США будуть робити мотоцикли не сильно дорожчі ніж наші(з якістю зрозуміло), то очевидно що наш завод вмре. З літаками аналогічно.
в глобальном рынке роль Украины - аграрный придаток развитых стран и не более...