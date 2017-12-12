Експерт: збільшення допомоги з безробіття не зупинило...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:56

  rjkz написав:
  alekskaracupa написав:
  yarg написав:при этом всей этой могучей экономике неподсилу было сделать банальный мопед.

Да всё было под силу и мопед и мотоцикл и фотоаппарат с телевизором. Да не дотягивали до лучших образцов японской техники тех годов, нужны были народные недорогие модели и они вполне справлялись со своими задачами. Лично у меня мопеда не было, а фотоаппарат КИЕВ -6С был. А вот сейчас уж точно, даже мопед сделать не можем.


Киевский мотоциклетный завод и мопеды делал и мотоциклы - там сейчас все в аренде, Киевский станкостроительный делал станки, которые покупали японцы (правда потом меняли там подшипники на свои) - там все в аренде и на территории строится ЖК, на месте Аналит прибора - ЖК, в каждом бывшем заводе - ТРЦ, в каждом бывшем институте - офисы под аренду. Антонов уже скатывается с производства самолетов на автобусы-троллейбусы (мне никто не подскажет - где приобрести газонокосилку производства Airbus или Boeng? :mrgreen: ). Потом повторит судьбу ЛАЗа.


а если бы их продукция была более-менее качественной и пользовалась спросом - этого бы не случилось. но увы. *г**** было - и умерло.
Боинг делает самолеты , а не летающие сноповязалки. Поэтому у него очередь заказов на 10 лет вперед. В отличие от " Киевского мотоциклетного"
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:58

  4e4ensxe написав:
  rjkz написав:там все в аренде и на территории строится ЖК, на месте Аналит прибора - ЖК, в каждом бывшем заводе - ТРЦ, в каждом бывшем институте - офисы под аренду.

Это вполне закономерно, очень редко когда в столице государства есть производство.

это при совке могли в центре Киева завод забабахать. в мире так никто не делает, сами думаете почему?


Киев был в 3 раза меньше. Шулявка была глухой рабочей окраиной. А сейчас - это центр города. Со всеми приколами логистики. Знакомые работали с заводом "Росинка". Главная была проблема - завоз сырья и вывоз продукции. это вам не кока-кола в поле за броварами...
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:01

  yarg написав:а если бы их продукция была более-менее качественной и пользовалась спросом - этого бы не случилось. но увы. *г**** было - и умерло.
Боинг делает самолеты , а не летающие сноповязалки. Поэтому у него очередь заказов на 10 лет вперед. В отличие от " Киевского мотоциклетного"

не корректно сравнивать первую экономику мира со страной 3-го мира...
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:02

  Criticus написав:
  vetka написав:Criticus
вы видели условия жизни в Дакке?
Там как раз рано рожают, потому как средняя продолжительность жизни +- 30 лет.


И? Я не понял, как это противоречит моему посту.

Да, жизнь в Бангладеш - не рай. Но было еще хуже! Страна развивается - она является одним из мировых лидеров по приросту ВВП. Они улучшают уровень жизни, и население растет.

А Украина - стагнирующая страна, уровень жизни в которой падает, поэтому население уменьшается - и за счет естественной убыли, и за счет эмиграции. Не подумайте, что я злорадствую - я пишу об этом с сожалением. Но я пишу! Пишу затем, что осознавали глубину проблем, и снимали розовые очки!


Абсолютно согласен и так-же сожалею. Даже больше.
ВВП - дело наживное. А вот такой демографический обвал - это катастрофа для страны. Это навсегда или как минимум надолго. Это плата за развал экономики. За распиленые на металлолом заводы и обогащение пары тысяч мерзавцев.
Государство - это территория+население, а не только Флаг, Гимн и вышиванка. Теряем территорию и теряем население. Государство перестает существовать. Некому будет петь Гимн и поднимать Флаг, вышиванкой прикрывают грязную сучьность.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:06

  Стас написав:
  yarg написав:а если бы их продукция была более-менее качественной и пользовалась спросом - этого бы не случилось. но увы. *г**** было - и умерло.
Боинг делает самолеты , а не летающие сноповязалки. Поэтому у него очередь заказов на 10 лет вперед. В отличие от " Киевского мотоциклетного"

не корректно сравнивать первую экономику мира со страной 3-го мира...

Якраз в цьому випадку коректно. Ринок глобальний. Якщо в США будуть робити мотоцикли не сильно дорожчі ніж наші(з якістю зрозуміло), то очевидно що наш завод вмре.
З літаками аналогічно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:10

  rjkz написав:Абсолютно согласен и так-же сожалею. Даже больше.
ВВП - дело наживное. А вот такой демографический обвал - это катастрофа для страны. Это навсегда или как минимум надолго. Это плата за развал экономики. За распиленые на металлолом заводы и обогащение пары тысяч мерзавцев.
Государство - это территория+население, а не только Флаг, Гимн и вышиванка. Теряем территорию и теряем население. Государство перестает существовать. Некому будет петь Гимн и поднимать Флаг, вышиванкой прикрывают грязную сучьность.

Ви якось так пишете, ніби можна сісти і порішати цю проблему на засіданні уряду чи в ВР. Це дуже глобальна і комплексна проблема. І не уряд чи президент в цьому винуваті.
В першу чергу винен менталітет населення і "історична ситуація".
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 26 гру, 2017 17:27, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:17

  BIGor написав:
  yarg написав:
  BIGor написав:Ну вот, выходит дилемма: работодатели предлагают копейки, а специалисты не хотят работать за копейки.
Мне лично абсолютно невыгодно работать на меньше 10 тыс. грн.


проблема.
дело в том , что даже в польше за 12 часовой рабочий день вам будут платить тысяч 15-16. но работать дофига , жить в непонятных общагах на нарах и т.п. ...

Если в Польше всё так плохо, то чего туда едут миллионы наших сограждан?

Потому что в Украине на порядок хуже? :wink:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:23

  4e4ensxe написав:
  rjkz написав:там все в аренде и на территории строится ЖК, на месте Аналит прибора - ЖК, в каждом бывшем заводе - ТРЦ, в каждом бывшем институте - офисы под аренду.

Это вполне закономерно, очень редко когда в столице государства есть производство.

это при совке могли в центре Киева завод забабахать. в мире так никто не делает, сами думаете почему?


Ок, в Украине было 12 заводов сельхозмашиностроения. Сейчас 1 или 2. Комбайны и трактора из Европы бу покупаем.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:48

  andrijk777 написав:
  Стас написав:
  yarg написав:а если бы их продукция была более-менее качественной и пользовалась спросом - этого бы не случилось. но увы. *г**** было - и умерло.
Боинг делает самолеты , а не летающие сноповязалки. Поэтому у него очередь заказов на 10 лет вперед. В отличие от " Киевского мотоциклетного"

не корректно сравнивать первую экономику мира со страной 3-го мира...

Якраз в цьому випадку коректно. Ринок глобальний. Якщо в США будуть робити мотоцикли не сильно дорожчі ніж наші(з якістю зрозуміло), то очевидно що наш завод вмре.
З літаками аналогічно.

в глобальном рынке роль Украины - аграрный придаток развитых стран и не более...
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:02

  4e4ensxe написав:
  vetka написав:Согласна. Хожу по собеседованиям, так HR просто стонут, как тяжело найти людей, хотя конечно и зп копейки...


главная причина оттока человеческого капитала и человеческих ресурсов в уровне дохода.
если быть точным то в зарплате.

поясню на примере соседней Польши.
1 ЧР кассир 3100-3500 злотых = примерно 25 000 грн. цены на продукты питания +- одинаковые, жилье + коммуналка примерно 1500-1800 злотых 12 500 гривен
1 ЧК Свифт разработчик 9000-10000 злотых......

Если не уходить в длинную математику то получается что проблема не в государстве или работниках а проблема в бизнесе который хочет выжать все соки за рекордно короткое время.

так понятно, что уезжают из-за маленьких зп.
vetka
 
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