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З Нового року змінюється форма
подання декларації про...

З Нового року змінюється форма подання декларації про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 19:11

З Нового року змінюється форма подання декларації про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Дивися повний текст З Нового року змінюється форма подання декларації про майно і доходи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 19:11

Спасибо, за реальные реформы. Развитие страны на лицо.
Shall
 
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