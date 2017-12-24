Про це повідомляє Державна фіскальна служба.
Дивися повний текст З Нового року змінюється форма подання декларації про майно і доходи.
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Додано: Пон 25 гру, 2017 19:11
З Нового року змінюється форма подання декларації про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З Нового року змінюється форма подання декларації про майно і доходи.
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