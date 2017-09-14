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Моральна шкода і неустойка:
у скільки роботодавцям...

Моральна шкода і неустойка: у скільки роботодавцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 19:37

Моральна шкода і неустойка: у скільки роботодавцям...

Пропонуємо до обговорення:
Громадянин України має право вимагати від свого роботодавця виплату боргу по зарплаті в будь-який момент.

Дивися повний текст Моральна шкода і неустойка: у скільки роботодавцям обійдеться заборгованість із зарплати.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 19:37

Здравствуйте. Подскажите как быть, если работотодатель уволил меня без окончательного расчёта. Переоформил фирму на вымышленного человека и непонятный адрес. Гос инспекция Украины по вопросам труда не может нечего сделать, а этот недобросовестный работодатель должен мне зарплату за пол года и с момента увольнения прошёл ещё 1 год. Как мне быть в данной ситуации ? Спасибо...
sergey_kv111
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