Громадянин України має право вимагати від свого роботодавця виплату боргу по зарплаті в будь-який момент.
Дивися повний текст Моральна шкода і неустойка: у скільки роботодавцям обійдеться заборгованість із зарплати.
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Додано: Пон 25 гру, 2017 19:37
Моральна шкода і неустойка: у скільки роботодавцям...
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Дивися повний текст Моральна шкода і неустойка: у скільки роботодавцям обійдеться заборгованість із зарплати.
Додано: Пон 25 гру, 2017 19:37
Здравствуйте. Подскажите как быть, если работотодатель уволил меня без окончательного расчёта. Переоформил фирму на вымышленного человека и непонятный адрес. Гос инспекция Украины по вопросам труда не может нечего сделать, а этот недобросовестный работодатель должен мне зарплату за пол года и с момента увольнения прошёл ещё 1 год. Как мне быть в данной ситуации ? Спасибо...
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