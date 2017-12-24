Серед досягнень у Мінфіні назвали націоналізацію Приватбанку.
Дивися повний текст Данилюк назвав фінансові досягнення року, що минає.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 25 гру, 2017 21:03
Данилюк назвав фінансові досягнення року, що минає
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Дивися повний текст Данилюк назвав фінансові досягнення року, що минає.
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