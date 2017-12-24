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Данилюк назвав фінансові
досягнення року, що минає

Данилюк назвав фінансові досягнення року, що минає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 21:03

Данилюк назвав фінансові досягнення року, що минає

Пропонуємо до обговорення:
Серед досягнень у Мінфіні назвали націоналізацію Приватбанку.

Дивися повний текст Данилюк назвав фінансові досягнення року, що минає.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 21:03

Хотелось бы верить, что все это правда ....
asdrud2016
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