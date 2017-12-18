В Україні продовжує регулярно дорожчати газ для промисловості.
Дивися повний текст В Україні знову подорожчає газ для промисловості.
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Додано: Пон 25 гру, 2017 21:05
В Україні знову подорожчає газ для промисловості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні знову подорожчає газ для промисловості.
Додано: Пон 25 гру, 2017 22:53
Помнится, говорили, что если выиграют арбитраж, то газ подешевеет. Несколько дней пишут про "перемогу", а тут такое...
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