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В Україні знову подорожчає
газ для промисловості

В Україні знову подорожчає газ для промисловості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 21:05

В Україні знову подорожчає газ для промисловості

Пропонуємо до обговорення:
В Україні продовжує регулярно дорожчати газ для промисловості.

Дивися повний текст В Україні знову подорожчає газ для промисловості.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 21:05

так и хочется сказать, что опять.... ?
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 22:53

Помнится, говорили, что если выиграют арбитраж, то газ подешевеет. Несколько дней пишут про "перемогу", а тут такое...
vak
 
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