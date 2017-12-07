Найвища річна зарплата в розмірі у мера Запоріжжя
Дивися повний текст Оприлюднено зарплати мерів українських міст (інфографіка).
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Додано: Пон 25 гру, 2017 21:10
Оприлюднено зарплати мерів українських міст (інфографіка)
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Дивися повний текст Оприлюднено зарплати мерів українських міст (інфографіка).
Додано: Пон 25 гру, 2017 21:10
неверю ни в одну зарплату. Пусть это "честно" расскажет кому-то другому. Кличко зарпраты хватит разве, что только на коммуналку. А другие кто получает по 50 тыс. в год получают чуть больше минималки, ужас. Но ездят, уверен, на шикарных тачках. Объясните чем мер Львова отличается от мера Кропивницкого?
Додано: Пон 25 гру, 2017 21:36
А чего не верите? Все мэры небедные люди, никто из них не живет только на свою зарплату, тем более Кличко с его много миллионно долларовыми накоплениями.
Зарплаты мэров устанавливаются горсоветами, во Львове решили сделать побольше, это их дело, нам-то что переживать.
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