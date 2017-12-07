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Оприлюднено зарплати мерів
українських міст (інфографіка)

Оприлюднено зарплати мерів українських міст (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 21:10

Оприлюднено зарплати мерів українських міст (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Найвища річна зарплата в розмірі у мера Запоріжжя

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 21:10

неверю ни в одну зарплату. Пусть это "честно" расскажет кому-то другому. Кличко зарпраты хватит разве, что только на коммуналку. А другие кто получает по 50 тыс. в год получают чуть больше минималки, ужас. Но ездят, уверен, на шикарных тачках. Объясните чем мер Львова отличается от мера Кропивницкого?
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 21:36

  asdrud2016 написав:неверю ни в одну зарплату. Пусть это "честно" расскажет кому-то другому. Кличко зарпраты хватит разве, что только на коммуналку.


А чего не верите? Все мэры небедные люди, никто из них не живет только на свою зарплату, тем более Кличко с его много миллионно долларовыми накоплениями.

  asdrud2016 написав:Объясните чем мер Львова отличается от мера Кропивницкого?


Зарплаты мэров устанавливаются горсоветами, во Львове решили сделать побольше, это их дело, нам-то что переживать.
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