RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Китай представив трирічний
план перемоги в перегонах ШІ

Китай представив трирічний план перемоги в перегонах ШІ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 00:01

Китай представив трирічний план перемоги в перегонах ШІ

Пропонуємо до обговорення:
Країна представила план, за яким за найближчі три роки планує прийти до світового лідерства в ШІ, пише Digital journal.

Дивися повний текст Китай представив трирічний план перемоги в перегонах ШІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 78932
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Китай зацікавився купівлею українських літаків 1, 2
R2 » Чет 07 гру, 2017 11:58
18 859
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 гру, 2017 20:36
Стас
Китайський виробник електромобілів представив конкурента...
R2 » Вів 19 гру, 2017 18:51
4 147
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2017 00:03
Kripo
ФРС і Китай синхронно підвищили процентні ставки втретє...
R2 » Чет 14 гру, 2017 11:25
3 230
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 гру, 2017 17:18
mister-svet
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
новый год (1)
26.12.2017 01:52
А-Банк (8369)
26.12.2017 00:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.