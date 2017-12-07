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Китай представив трирічний план перемоги в перегонах ШІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 26 гру, 2017 00:01
Пропонуємо до обговорення:
Країна представила план, за яким за найближчі три роки планує прийти до світового лідерства в ШІ, пише Digital journal.
Дивися повний текст Китай представив трирічний план перемоги в перегонах ШІ
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