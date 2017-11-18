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Середні витрати американців у сезон свят перевищать $900...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 гру, 2017 07:37
Пропонуємо до обговорення:
Середній рівень витрат американців в сезон різдвяних свят в цьому році перевищить $900, що буде відзначено вперше за 12 років, свідчать результати опитування, проведеного CNBC.
Дивися повний текст Середні витрати американців у сезон свят перевищать $900 вперше за 12 років
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R2
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Додано: Вів 26 гру, 2017 07:37
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antonivs3
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Додано: Вів 26 гру, 2017 10:06
А у нас интересно сколько?
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romio_33
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Додано: Вів 26 гру, 2017 11:02
900$ 12 лет назад, и сейчас- это разные деньги.
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vladus17
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Додано: Вів 26 гру, 2017 15:22
vladus17 написав:
900$ 12 лет назад, и сейчас- это разные деньги.
Обидва показники є максимальними з 2012 року, коли CNBC вперше почала проводити це опитування. Чукча писатель, а не читатель.
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andrijk777
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Додано: Вів 26 гру, 2017 16:41
andrijk777
, самокритика у вас на высоте ))).
Средний уровень расходов американцев в сезон рождественских праздников в этом году превысит $900, что будет отмечено впервые за 12 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного CNBC
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RomanTik
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Додано: Вів 26 гру, 2017 17:16
Стаття реально шедевр:
В першому абзаці вказано - вперше за 12 років.
В третьому - за останні 10 років.
А далі - взагалі сказали показники є максимальними з 2012! і взагалі почались в 2012.
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andrijk777
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Додано: Вів 26 гру, 2017 17:49
andrijk777, ну это да. Автор жжет ))).
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