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Середні витрати американців у
сезон свят перевищать $900...

Середні витрати американців у сезон свят перевищать $900...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 07:37

Середні витрати американців у сезон свят перевищать $900...

Пропонуємо до обговорення:
Середній рівень витрат американців в сезон різдвяних свят в цьому році перевищить $900, що буде відзначено вперше за 12 років, свідчать результати опитування, проведеного CNBC.

Дивися повний текст Середні витрати американців у сезон свят перевищать $900 вперше за 12 років.
R2
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 10:06

А у нас интересно сколько?
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 11:02

900$ 12 лет назад, и сейчас- это разные деньги.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:22

  vladus17 написав:900$ 12 лет назад, и сейчас- это разные деньги.

Обидва показники є максимальними з 2012 року, коли CNBC вперше почала проводити це опитування. Чукча писатель, а не читатель.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:41

andrijk777, самокритика у вас на высоте ))).
Средний уровень расходов американцев в сезон рождественских праздников в этом году превысит $900, что будет отмечено впервые за 12 лет, свидетельствуют результаты опроса, проведенного CNBC
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:16

Стаття реально шедевр:
В першому абзаці вказано - вперше за 12 років.
В третьому - за останні 10 років.
А далі - взагалі сказали показники є максимальними з 2012! і взагалі почались в 2012.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:49

andrijk777, ну это да. Автор жжет ))).
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