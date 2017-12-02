Демографічна ситуація в Україні: кількість населення...

Criticus написав:

Я вас разочарую - уже через 20-40 лет понятие национальности не будет использоваться, оно останется лишь в учебниках истории, а учёные будут изучать этот 'феномен' ксенофобии. Более того, в течение 50-70 лет все люди будут использовать в общении один язык. А предметы отличий будут ограничиваться электронными гаджетами и виртуальными 'плюшками'. Скорее всего никакой Франции, как и других государств, не будет существовать, а наднациональные органы утратят право на любые культурные ограничения. Если говорить о том, на кого будут похожи люди через пару десятилетий - да, вероятно, преобладать будут азиатские и африканские черты. Через 100 лет - даже представить себе невозможно. Вероятно, что человек вообще потеряет, либо радикально изменит нынешнюю биологическую оболочку. ЗЫ: я не накурился, почитайте о технологической сингулярности, если интересно столь далекое будущее. В этом смысле переживать о том, о чем переживаете вы и о чем переживаю я, разумно максимум на 40-50 лет вперёд, но никак не на 100