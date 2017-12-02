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Демографічна ситуація в Україні:
кількість населення...

Демографічна ситуація в Україні: кількість населення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 13:59

если взять развитые страны Сингапур, Штаты, Южная Корея, Германия, Канада

Республика Корея - более 98% корейцев, Сингапур -3/4 китайцев.
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и не мудрено, с такими то доходами среднестатистического жителя
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:02

  joyful написав:от знающих людей - население Украины на сегодня всего 28 млн, держстат рисует на заказ, перепись и в планах нет


Думаю - 30-32 с тенденцией минус 1-2% в год. То есть минус порядка миллиона каждые 2 года.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:07

  ssnet написав:Зачем тут имперские замашки "должны ассимилироваться". Они должны платить налоги, выполнять законы и не ущемлять права других.


Это не имперские замашки, это инстинкт самосохранения. Посмотрите на Польшу, Чехию, Финляндию. Они и через 100 лет останутся поляками, финнами.
А я совсем не удивлюсь, если через 100 лет президент Франции ибн Хасан издаст Указ об обязательном использовании паранджи в школах.
Да так и будет, гнилая толерантность к этому приведет с вероятностью близкой с 100 процентов. И даже спорить об этом бессмысленно, настолько всё предрешено, муслимы уже избрали себе мэра Лондона Хасана, чуть-чуть поплодятся изберут себе Премьера и тд.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:31

  freeze написав:
  ssnet написав:Зачем тут имперские замашки "должны ассимилироваться". Они должны платить налоги, выполнять законы и не ущемлять права других.


Это не имперские замашки, это инстинкт самосохранения. Посмотрите на Польшу, Чехию, Финляндию. Они и через 100 лет останутся поляками, финнами.
А я совсем не удивлюсь, если через 100 лет президент Франции ибн Хасан издаст Указ об обязательном использовании паранджи в школах.
Да так и будет, гнилая толерантность к этому приведет с вероятностью близкой с 100 процентов. И даже спорить об этом бессмысленно, настолько всё предрешено, муслимы уже избрали себе мэра Лондона Хасана, чуть-чуть поплодятся изберут себе Премьера и тд.


Я вас разочарую - уже через 20-40 лет понятие национальности не будет использоваться, оно останется лишь в учебниках истории, а учёные будут изучать этот 'феномен' ксенофобии.

Более того, в течение 50-70 лет все люди будут использовать в общении один язык. А предметы отличий будут ограничиваться электронными гаджетами и виртуальными 'плюшками'.

Скорее всего никакой Франции, как и других государств, не будет существовать, а наднациональные органы утратят право на любые культурные ограничения.

Если говорить о том, на кого будут похожи люди через пару десятилетий - да, вероятно, преобладать будут азиатские и африканские черты.

Через 100 лет - даже представить себе невозможно. Вероятно, что человек вообще потеряет, либо радикально изменит нынешнюю биологическую оболочку.

ЗЫ: я не накурился, почитайте о технологической сингулярности, если интересно столь далекое будущее.

В этом смысле переживать о том, о чем переживаете вы и о чем переживаю я, разумно максимум на 40-50 лет вперёд, но никак не на 100 :)
Criticus
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:38

  Criticus написав: Я вас разочарую - уже через 20-40 лет понятие национальности не будет использоваться, оно останется лишь в учебниках истории, а учёные будут изучать этот 'феномен' ксенофобии. Более того, в течение 50-70 лет все люди будут использовать в общении один язык. А предметы отличий будут ограничиваться электронными гаджетами и виртуальными 'плюшками'. Скорее всего никакой Франции, как и других государств, не будет существовать, а наднациональные органы утратят право на любые культурные ограничения. Если говорить о том, на кого будут похожи люди через пару десятилетий - да, вероятно, преобладать будут азиатские и африканские черты. Через 100 лет - даже представить себе невозможно. Вероятно, что человек вообще потеряет, либо радикально изменит нынешнюю биологическую оболочку. ЗЫ: я не накурился, почитайте о технологической сингулярности, если интересно столь далекое будущее. В этом смысле переживать о том, о чем переживаете вы и о чем переживаю я, разумно максимум на 40-50 лет вперёд, но никак не на 100

о национальностях забывают, когда уровень жизни в стране высокий и продолжает расти, а вот когда он существенно снижается, то как правило растёт махровый национализм - яркий пример Украина...
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:26

Забыли ещё учесть тех, кто пьёт кофе в Братиславе и протирает штаны в Венской опере. :D
Востаннє редагувалось warlamp в Вів 26 гру, 2017 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:26

  Criticus написав:Я вас разочарую - уже через 20-40 лет понятие национальности не будет использоваться, оно останется лишь в учебниках истории, а учёные будут изучать этот 'феномен' ксенофобии.

Более того, в течение 50-70 лет все люди будут использовать в общении один язык. А предметы отличий будут ограничиваться электронными гаджетами и виртуальными 'плюшками'.

Скорее всего никакой Франции, как и других государств, не будет существовать, а наднациональные органы утратят право на любые культурные ограничения.

Если говорить о том, на кого будут похожи люди через пару десятилетий - да, вероятно, преобладать будут азиатские и африканские черты.

Через 100 лет - даже представить себе невозможно. Вероятно, что человек вообще потеряет, либо радикально изменит нынешнюю биологическую оболочку.

ЗЫ: я не накурился, почитайте о технологической сингулярности, если интересно столь далекое будущее.

В этом смысле переживать о том, о чем переживаете вы и о чем переживаю я, разумно максимум на 40-50 лет вперёд, но никак не на 100 :)

Прикольні фантазії. Особливо цікаві фантазії на 50+ років наперед.
Для прикладу почитайте що фантазували люди 50-100 років тому.
І якщо технічні новинки з"явились, то в області соціальної організації суспільства майже нічого не міняється вже століттями.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:41

  andrijk777 написав: Прикольні фантазії. Особливо цікаві фантазії на 50+ років наперед. Для прикладу почитайте що фантазували люди 50-100 років тому. І якщо технічні новинки з"явились, то в області соціальної організації суспільства майже нічого не міняється вже століттями.

Простите, но это только в вашей голове ничего не меняется. Еще 50 лет назад в большинстве Штатов США нельзя было голосовать чернокожим. А в 2004 Обама стал Президентом.

Не говоря уже о том, что бОльшая часть полномочий стран-участниц ЕС передана союзным органам ЕС.

В Швейцарии на референдум выносятся вопросы налогообложения, а большинство жителей стран Скандинавии считают себя атеистами. В Ирландии до 1990 года были запрещены разводы, а с 2015 - разрешены однополые браки.

Какие еще доказательства радикального изменения общества вам нужны?
Criticus
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:50

  nik1 написав:
  vetka написав: Ой, у нас и своих "отбросов", как вы высказались, хватает с лихвой. В селах пьют, как свиньи и детей клепают по-пьяни. А потом на "детские" деньги бухают дальше.

В 80х провели газ и асфальт в деревню где жил дед. Это было счастье. Вы представляете жизнь без выходных, отпуска, топить углем и т. д.? Сейчас идет возврат к условиям при которых другой релаксации в деревне нет. Не думаю, что Вы хотели кого то обидеть, просто не до конца представляете все это.

Я все отлично представляю и знаю, и пишу как есть. В селах очень много ленивой и реально тупой молодежи и работоспособного населения, которая никак не развивается, и не хочет ни к чему стремится, им хватает бутылки водки и одно развлечение клепание детей... И мужчины и женщины пьют и гуляют на стороне. Да, не везде так и не все такие, но именно таких очень много, к сожалению. :(
Востаннє редагувалось vetka в Вів 26 гру, 2017 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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