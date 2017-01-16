|
|
|
Демографічна ситуація в Україні: кількість населення...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 гру, 2017 17:52
Criticus написав:
Какие еще доказательства радикального изменения общества вам нужны?
Потрібне радикальне зменшення ватно-зрадофільскої частини населення в Україні. Коли ж воно буде, Касандр?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 4421
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 617 раз.
- Подякували: 765 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2017 18:45
Criticus написав:
А насчет зрадофилов - так большинство нынешних же из 'ваших' и будет
бОльшая часть сторонников майдана считает себя обманутыми, а идеалы - преданными. От того кто-то переобувается на ходу - мол, я не причем. Людям уже стыдно признаваться, что они были на майдане - можно и в морду получить. Кто-то - просто сваливает на заработки, получив свою заветную биометрику с безвизом 'к счастью'.
Ну мрійте, мрійте. Що вони проголосують за Рабіновича-Бойка, і Янукович на білому коні в'їде в Київ. Смішні ви люди. Касандри.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 4421
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 617 раз.
- Подякували: 765 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2017 18:49
lapay написав:
Потрібне радикальне зменшення ватно-зрадофільскої частини населення в Україні. Коли ж воно буде, Касандр?
Да отрубить хвост по самую голову. Уже скоро.
-
nik1
-
-
- Повідомлень: 674
- З нами з: 17.08.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2017 19:21
lapay написав: Criticus написав:
А насчет зрадофилов - так большинство нынешних же из 'ваших' и будет
бОльшая часть сторонников майдана считает себя обманутыми, а идеалы - преданными. От того кто-то переобувается на ходу - мол, я не причем. Людям уже стыдно признаваться, что они были на майдане - можно и в морду получить. Кто-то - просто сваливает на заработки, получив свою заветную биометрику с безвизом 'к счастью'.
Ну мрійте, мрійте. Що вони проголосують за Рабіновича-Бойка, і Янукович на білому коні в'їде в Київ. Смішні ви люди. Касандри.
украинский народ проголосует так как считает нужным - главное что бы при власти не остались нынешние политические импотенты...
-
Стас
-
-
- Повідомлень: 2814
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 587 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2017 19:30
Criticus написав:
Простите, но это только в вашей голове ничего не меняется. Еще 50 лет назад в большинстве Штатов США нельзя было голосовать чернокожим. А в 2004 Обама стал Президентом.
И результат его 8-летнего пребывания?
Опустил США на международной арене ниже плинтуса подыгрывая,будучи сам мусульманином, братанам-мусульманам на БВ.
Во внутренней политике обмакаэ оказалось пустышкой.
Трамп пытается выправить ситуацию.
Criticus написав:
Не говоря уже о том, что бОльшая часть полномочий стран-участниц ЕС передана союзным органам ЕС.
То-то на выборах там побеждают националисты, а Великобритания сделала ручкой.
Criticus написав:
В Швейцарии на референдум выносятся вопросы налогообложения,
Там все выносится на референдум
Criticus написав:
а большинство жителей стран Скандинавии считают себя атеистами.
Скоро примут ислам
Criticus написав:
В Ирландии до 1990 года были запрещены разводы, а с 2015 - разрешены однополые браки.
Это говорит только о уменьшении влияния католической церкви,но т.к. свято место пусто не бывает, скоро его займет более молодая религия
Criticus написав:
Какие еще доказательства радикального изменения общества вам нужны?
Язык эсперанто за 140 лет так и не стал международным
back in USSR
-
slavek
-
-
- Повідомлень: 4131
- З нами з: 16.08.09
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 703 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2017 19:34
Criticus написав: andrijk777 написав:
Прикольні фантазії. Особливо цікаві фантазії на 50+ років наперед. Для прикладу почитайте що фантазували люди 50-100 років тому. І якщо технічні новинки з"явились, то в області соціальної організації суспільства майже нічого не міняється вже століттями.
Простите, но это только в вашей голове ничего не меняется. Еще 50 лет назад в большинстве Штатов США нельзя было голосовать чернокожим. А в 2004 Обама стал Президентом.
Не говоря уже о том, что бОльшая часть полномочий стран-участниц ЕС передана союзным органам ЕС.
В Швейцарии на референдум выносятся вопросы налогообложения, а большинство жителей стран Скандинавии считают себя атеистами. В Ирландии до 1990 года были запрещены разводы, а с 2015 - разрешены однополые браки.
Какие еще доказательства радикального изменения общества вам нужны?
В одиноких країнах
сталися одинокі зміни
, ось як це називається.
Зі всього цього революційним є тільки дозвіл на одностатеві шлюби, але це явище зовсім не масове і масовим воно не може бути, бо тоді людство вимре.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 837
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2017 20:04
Criticus написав: andrijk777 написав:
Прикольні фантазії. Особливо цікаві фантазії на 50+ років наперед. Для прикладу почитайте що фантазували люди 50-100 років тому. І якщо технічні новинки з"явились, то в області соціальної організації суспільства майже нічого не міняється вже століттями.
Простите, но это только в вашей голове ничего не меняется. Еще 50 лет назад в большинстве Штатов США нельзя было голосовать чернокожим. А в 2004 Обама стал Президентом.
Не говоря уже о том, что бОльшая часть полномочий стран-участниц ЕС передана союзным органам ЕС.
В Швейцарии на референдум выносятся вопросы налогообложения, а большинство жителей стран Скандинавии считают себя атеистами. В Ирландии до 1990 года были запрещены разводы, а с 2015 - разрешены однополые браки.
Какие еще доказательства радикального изменения общества вам нужны?
Я думаю - все это возможно еще быстрей, чем Вы спланировали
. Время очень сильно "уплотняется". В некотором смысле "ускорение времени".
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 6921
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 2836 раз.
- Подякували: 1310 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2017 00:30
rjkz написав:
Я думаю - все это возможно еще быстрей, чем Вы спланировали . Время очень сильно "уплотняется". В некотором смысле "ускорение времени".
Вполне возможно. Это и есть сингулярность :)
На освоение камня понадобилось 1.5 млн лет, на освоение огня - 0.5 млн.
Земледелием начали заниматься всего 10 тыс лет назад. А писать научились всего 4 тыс лет назад.
Летать стали всего-то 100 лет назад, а интернет освоили за 30.
Объем знаний сегодня удваивается каждые 8 месяцев, а вычислительные ресурсы - каждые 18.
IQ ИИ впервые был оценен на 70, и лет через 5-10 превысит 100 (уровень половины жителей планеты).
Так что возможно эволюционный скачек случится не через 50-70 лет, а через 20-30. В любом случае будет интересно ))
-
Criticus
-
9
-
- Повідомлень: 1905
- З нами з: 20.06.15
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 1700 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Сер 27 гру, 2017 03:29
Вы забываете, что идёт третья волна послевоенного кризиса рождаемости.
С другой стороны лица ромской национальности, лица ... скажем так "что учатся за рубежом" - только плодятся.(что коррупция и их дети плодятся бесполым методом)
Переселенцы из мусульманских стран жесткого вероисповедания.
И компенсируют на бумаге весь дефицит рождаемости.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 5289
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 564 раз.
- Подякували: 725 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2017 06:06
Зараз підходять до дітородного віку наймалочисельніші групи за всю історію радянсько-незалежнлої України нарооджені у 1999-2001 рр., коли сумарна к-ть народжених становила до 300 тис. в рік. Щоб хто зараз не робив неминуче чергове зниження народжуваності.
Крім того підтримки дітей з боку держави практично нема. В ряді країн дитячі виплати цілком рівні пенсійним по солідарній системі до досягнення 18 років.
В нас по факту дитячі виплати по народженню-догляду позрізали ще у 2014 і ніяким чином не проіндексували. В результаті пенсіонерів маємо стільки ж як у 1991 р., а дітей вдвічі менше. А так як криза дітонародження у суспільстві споживання носить глобальний характер, то значну частину молодих людей буде витягнуто у більш економічно успішні країни, а хто і як в кінцевому підсумку має забезпечувати тих же українських пенсіонерів зовсім не зрозуміло.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 1556
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
реклама
|