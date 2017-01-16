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Демографічна ситуація в Україні:
кількість населення...

Демографічна ситуація в Україні: кількість населення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:52

Re: Демографічна ситуація в Україні: кількість населення...

  Criticus написав:Какие еще доказательства радикального изменения общества вам нужны?

Потрібне радикальне зменшення ватно-зрадофільскої частини населення в Україні. Коли ж воно буде, Касандр?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:45

Re: Демографічна ситуація в Україні: кількість населення...

  Criticus написав:А насчет зрадофилов - так большинство нынешних же из 'ваших' и будет :) бОльшая часть сторонников майдана считает себя обманутыми, а идеалы - преданными. От того кто-то переобувается на ходу - мол, я не причем. Людям уже стыдно признаваться, что они были на майдане - можно и в морду получить. Кто-то - просто сваливает на заработки, получив свою заветную биометрику с безвизом 'к счастью'.

Ну мрійте, мрійте. Що вони проголосують за Рабіновича-Бойка, і Янукович на білому коні в'їде в Київ. Смішні ви люди. Касандри.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:49

  lapay написав: Потрібне радикальне зменшення ватно-зрадофільскої частини населення в Україні. Коли ж воно буде, Касандр?

Да отрубить хвост по самую голову. Уже скоро.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 19:21

  lapay написав:
  Criticus написав:А насчет зрадофилов - так большинство нынешних же из 'ваших' и будет :) бОльшая часть сторонников майдана считает себя обманутыми, а идеалы - преданными. От того кто-то переобувается на ходу - мол, я не причем. Людям уже стыдно признаваться, что они были на майдане - можно и в морду получить. Кто-то - просто сваливает на заработки, получив свою заветную биометрику с безвизом 'к счастью'.

Ну мрійте, мрійте. Що вони проголосують за Рабіновича-Бойка, і Янукович на білому коні в'їде в Київ. Смішні ви люди. Касандри.

украинский народ проголосует так как считает нужным - главное что бы при власти не остались нынешние политические импотенты...
Стас
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 19:30

  Criticus написав:Простите, но это только в вашей голове ничего не меняется. Еще 50 лет назад в большинстве Штатов США нельзя было голосовать чернокожим. А в 2004 Обама стал Президентом.


И результат его 8-летнего пребывания?
Опустил США на международной арене ниже плинтуса подыгрывая,будучи сам мусульманином, братанам-мусульманам на БВ.
Во внутренней политике обмакаэ оказалось пустышкой.
Трамп пытается выправить ситуацию.

  Criticus написав:Не говоря уже о том, что бОльшая часть полномочий стран-участниц ЕС передана союзным органам ЕС.


То-то на выборах там побеждают националисты, а Великобритания сделала ручкой.


  Criticus написав:В Швейцарии на референдум выносятся вопросы налогообложения,


Там все выносится на референдум



  Criticus написав: а большинство жителей стран Скандинавии считают себя атеистами.

Скоро примут ислам

  Criticus написав: В Ирландии до 1990 года были запрещены разводы, а с 2015 - разрешены однополые браки.

Это говорит только о уменьшении влияния католической церкви,но т.к. свято место пусто не бывает, скоро его займет более молодая религия

  Criticus написав: Какие еще доказательства радикального изменения общества вам нужны?

Язык эсперанто за 140 лет так и не стал международным
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 19:34

  Criticus написав:
  andrijk777 написав: Прикольні фантазії. Особливо цікаві фантазії на 50+ років наперед. Для прикладу почитайте що фантазували люди 50-100 років тому. І якщо технічні новинки з"явились, то в області соціальної організації суспільства майже нічого не міняється вже століттями.

Простите, но это только в вашей голове ничего не меняется. Еще 50 лет назад в большинстве Штатов США нельзя было голосовать чернокожим. А в 2004 Обама стал Президентом.

Не говоря уже о том, что бОльшая часть полномочий стран-участниц ЕС передана союзным органам ЕС.

В Швейцарии на референдум выносятся вопросы налогообложения, а большинство жителей стран Скандинавии считают себя атеистами. В Ирландии до 1990 года были запрещены разводы, а с 2015 - разрешены однополые браки.

Какие еще доказательства радикального изменения общества вам нужны?

В одиноких країнах сталися одинокі зміни, ось як це називається.
Зі всього цього революційним є тільки дозвіл на одностатеві шлюби, але це явище зовсім не масове і масовим воно не може бути, бо тоді людство вимре.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 20:04

  Criticus написав:
  andrijk777 написав: Прикольні фантазії. Особливо цікаві фантазії на 50+ років наперед. Для прикладу почитайте що фантазували люди 50-100 років тому. І якщо технічні новинки з"явились, то в області соціальної організації суспільства майже нічого не міняється вже століттями.

Простите, но это только в вашей голове ничего не меняется. Еще 50 лет назад в большинстве Штатов США нельзя было голосовать чернокожим. А в 2004 Обама стал Президентом.

Не говоря уже о том, что бОльшая часть полномочий стран-участниц ЕС передана союзным органам ЕС.

В Швейцарии на референдум выносятся вопросы налогообложения, а большинство жителей стран Скандинавии считают себя атеистами. В Ирландии до 1990 года были запрещены разводы, а с 2015 - разрешены однополые браки.

Какие еще доказательства радикального изменения общества вам нужны?


Я думаю - все это возможно еще быстрей, чем Вы спланировали :lol: . Время очень сильно "уплотняется". В некотором смысле "ускорение времени".
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 00:30

  rjkz написав: Я думаю - все это возможно еще быстрей, чем Вы спланировали . Время очень сильно "уплотняется". В некотором смысле "ускорение времени".

Вполне возможно. Это и есть сингулярность :)

На освоение камня понадобилось 1.5 млн лет, на освоение огня - 0.5 млн.
Земледелием начали заниматься всего 10 тыс лет назад. А писать научились всего 4 тыс лет назад.
Летать стали всего-то 100 лет назад, а интернет освоили за 30.
Объем знаний сегодня удваивается каждые 8 месяцев, а вычислительные ресурсы - каждые 18.
IQ ИИ впервые был оценен на 70, и лет через 5-10 превысит 100 (уровень половины жителей планеты).

Так что возможно эволюционный скачек случится не через 50-70 лет, а через 20-30. В любом случае будет интересно ))
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 03:29

Вы забываете, что идёт третья волна послевоенного кризиса рождаемости.
С другой стороны лица ромской национальности, лица ... скажем так "что учатся за рубежом" - только плодятся.(что коррупция и их дети плодятся бесполым методом)
Переселенцы из мусульманских стран жесткого вероисповедания.
И компенсируют на бумаге весь дефицит рождаемости.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 06:06

Re: Демографічна ситуація в Україні: кількість населення...

Зараз підходять до дітородного віку наймалочисельніші групи за всю історію радянсько-незалежнлої України нарооджені у 1999-2001 рр., коли сумарна к-ть народжених становила до 300 тис. в рік. Щоб хто зараз не робив неминуче чергове зниження народжуваності.
Крім того підтримки дітей з боку держави практично нема. В ряді країн дитячі виплати цілком рівні пенсійним по солідарній системі до досягнення 18 років.
В нас по факту дитячі виплати по народженню-догляду позрізали ще у 2014 і ніяким чином не проіндексували. В результаті пенсіонерів маємо стільки ж як у 1991 р., а дітей вдвічі менше. А так як криза дітонародження у суспільстві споживання носить глобальний характер, то значну частину молодих людей буде витягнуто у більш економічно успішні країни, а хто і як в кінцевому підсумку має забезпечувати тих же українських пенсіонерів зовсім не зрозуміло.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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