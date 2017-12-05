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Зарплата у січні зросте
практично на 17% - Розенко

Зарплата у січні зросте практично на 17% - Розенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 10:23

Зарплата у січні зросте практично на 17% - Розенко

Пропонуємо до обговорення:
Про це в кулуарах парламенту заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко

Дивися повний текст Зарплата у січні зросте практично на 17% - Розенко.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 10:28

Re: Зарплата у січні зросте практично на 17% - Розенко

Заголовок скоригуйте. Не зарплата, а мінімальна зарплата.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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