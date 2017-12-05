Про це в кулуарах парламенту заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко
Дивися повний текст Зарплата у січні зросте практично на 17% - Розенко.
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Додано: Вів 26 гру, 2017 10:23
Зарплата у січні зросте практично на 17% - Розенко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплата у січні зросте практично на 17% - Розенко.
Додано: Вів 26 гру, 2017 10:28
Re: Зарплата у січні зросте практично на 17% - Розенко
Заголовок скоригуйте. Не зарплата, а мінімальна зарплата.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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