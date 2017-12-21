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Газпром vs Нафтогаз: У РФ
упевнені, що суд у Стокгольмі...

Газпром vs Нафтогаз: У РФ упевнені, що суд у Стокгольмі...
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  #12>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 10:39

Газпром vs Нафтогаз: У РФ упевнені, що суд у Стокгольмі...

Пропонуємо до обговорення:
Заступник голови правління "Газпром" заявив, що суд Стокгольма задовольнив в основних положеннях позов "Газпрому" до "Нафтогазу".

Дивися повний текст Газпром vs Нафтогаз: У РФ упевнені, що суд у Стокгольмі став на їхній бік.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 10:39

Ти подиви які сердобольні. А хіба кацап не про банкрутство хохлів мріє?
Ikiten
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 10:59

"Пока мы не получили ни денег, ни штрафа. Просрочка идет, за три дня уже $1,8 млн накопилось", - сообщил Медведев.
За каждый день просрочки начисляется штраф в размере $600 тыс., уточнил он."

С каких пор победителей теперь ставят на "счетчик"? :|
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 11:17

Re: Газпром vs Нафтогаз: У РФ упевнені, що суд у Стокгольмі.

Заступник голови правління ВАТ “Газпром” Олександр Медведєв заявив, що суд Стокгольма задовольнив в основних положеннях позов “Газпрому” до “Нафтогазу”.

От клоуни в цьому Газмясі. "Наша Раша" в прямому ефірі. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 12:02

крива москальська логіка :D все перекрутять, навіть якщо їм голови рубатимуть, то у їхніх новинах буде щось про те, як добре своєчасно і раніше за усіх інших позбутися зайвого мотлоху :mrgreen:
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 12:08

Одно из двух: или суд дурной или стороны спора...
Или третье: от нас скрывают реальность.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 13:04

  lapay написав:
Заступник голови правління ВАТ “Газпром” Олександр Медведєв заявив, що суд Стокгольма задовольнив в основних положеннях позов “Газпрому” до “Нафтогазу”.

От клоуни в цьому Газмясі. "Наша Раша" в прямому ефірі. :)


“Нафтогаз” должен заплатить около 2 млрд долларов за газ, который мы брали в России в конце 2013 года и во втором квартале 2014 г., и к концу 2018 году мы должны покупать в РФ не менее 5 млрд кубометров газа
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ 600000 ДОЛ. ИЛИ 18 000 000 В МЕСЯЦ
Но "Навтомолоко" это не волнует, бо возьмут эти деньги из наших карманов
Так что клоуни из "Газмяса" могут только позлорадствовать, над клоунами из "Навтомолоко" в общем Укрпошта- отдыхает
А мы дурні радуемся перемога...перемога... яка там перемога, когда надо платить и уже не за газ, а за етих коз..в с "Навтомолока"
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 13:11

Коболев уже заявил что до февраля ничего платится не будет. В феврале ориентировочно суд по транзиту должен закончится.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 13:11

Re: Газпром vs Нафтогаз: У РФ упевнені, що суд у Стокгольмі.

  pohl-elena написав:А мы дурні радуемся перемога...перемога... яка там перемога, когда надо платить и уже не за газ, а за етих коз..в с "Навтомолока"

Воно й видно, хто радіє. :)
Ці два мільярди ніхто не платитеме. Нагадаю, що в лютому буде вирок по транзитному позову. Ще є 176 млрд штрафу АМКУ. Клоунам з Газмясу залишиться тільки пустити бутафорські сльози. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 13:25

  ребе Нок написав:Коболев уже заявил что до февраля ничего платится не будет

Потому что он все деньги потратил на зарплаты и премии себе и приближённым :-)
Ну и на командировочные по всяким Стокгольмам :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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