Заступник голови правління "Газпром" заявив, що суд Стокгольма задовольнив в основних положеннях позов "Газпрому" до "Нафтогазу".
Дивися повний текст Газпром vs Нафтогаз: У РФ упевнені, що суд у Стокгольмі став на їхній бік.
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Додано: Вів 26 гру, 2017 10:39
Газпром vs Нафтогаз: У РФ упевнені, що суд у Стокгольмі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газпром vs Нафтогаз: У РФ упевнені, що суд у Стокгольмі став на їхній бік.
Додано: Вів 26 гру, 2017 10:39
Ти подиви які сердобольні. А хіба кацап не про банкрутство хохлів мріє?
Додано: Вів 26 гру, 2017 10:59
С каких пор победителей теперь ставят на "счетчик"?
имхо
Додано: Вів 26 гру, 2017 11:17
Re: Газпром vs Нафтогаз: У РФ упевнені, що суд у Стокгольмі.
От клоуни в цьому Газмясі. "Наша Раша" в прямому ефірі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 26 гру, 2017 12:02
крива москальська логіка :D все перекрутять, навіть якщо їм голови рубатимуть, то у їхніх новинах буде щось про те, як добре своєчасно і раніше за усіх інших позбутися зайвого мотлоху :mrgreen:
Додано: Вів 26 гру, 2017 12:08
Одно из двух: или суд дурной или стороны спора...
Или третье: от нас скрывают реальность.
Додано: Вів 26 гру, 2017 13:04
“Нафтогаз” должен заплатить около 2 млрд долларов за газ, который мы брали в России в конце 2013 года и во втором квартале 2014 г., и к концу 2018 году мы должны покупать в РФ не менее 5 млрд кубометров газа
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ 600000 ДОЛ. ИЛИ 18 000 000 В МЕСЯЦ
Но "Навтомолоко" это не волнует, бо возьмут эти деньги из наших карманов
Так что клоуни из "Газмяса" могут только позлорадствовать, над клоунами из "Навтомолоко" в общем Укрпошта- отдыхает
А мы дурні радуемся перемога...перемога... яка там перемога, когда надо платить и уже не за газ, а за етих коз..в с "Навтомолока"
Додано: Вів 26 гру, 2017 13:11
Коболев уже заявил что до февраля ничего платится не будет. В феврале ориентировочно суд по транзиту должен закончится.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 26 гру, 2017 13:11
Re: Газпром vs Нафтогаз: У РФ упевнені, що суд у Стокгольмі.
Воно й видно, хто радіє.
Ці два мільярди ніхто не платитеме. Нагадаю, що в лютому буде вирок по транзитному позову. Ще є 176 млрд штрафу АМКУ. Клоунам з Газмясу залишиться тільки пустити бутафорські сльози.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 26 гру, 2017 13:25
Потому что он все деньги потратил на зарплаты и премии себе и приближённым
Ну и на командировочные по всяким Стокгольмам
Всё IMHO
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