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Газпром vs Нафтогаз: У РФ
упевнені, що суд у Стокгольмі...

Газпром vs Нафтогаз: У РФ упевнені, що суд у Стокгольмі...
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  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 13:26

«Уточненная сумма требований ПАО «Газпром» к НАК «Нафтогаз Украины» составила свыше $37 000 млн., она включает требования по оплате задолженности за поставленный в мае-июне 2014 года газ, оплату по обязательству «бери-или-плати» за 2012-2016 годы, а также пени за просрочку оплаты газа», - сообщил отчет Газпрома за январь-сентябрь 2017 года.

Как уточнил зампред правления российской компании Александр Медведев, «с учетом экономической ситуации» требования Газпрома составили $2,02 млрд., что примерно на $35 миллиардов ниже заявленной в отчёты суммы.

Получается, газпромовские юристы предъявили нереальный иск и ввели в заблуждение Правление и акционеров компании.

Я думаю, к концу рождественских каникул «государевы люди» изменят трактовку «победы» Газпрома в Стокгольме.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 13:39

дядя Caша зачем человека забанил?? Новый год же скоро и все такое! Верни на место
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:38

Понял, что согласно решению долг 2млрд + каждых два дня 1млн%. Понял, что все равно нужно радоваться, во первых долг меньше, чем Газпром хотел, а во вторых радостно должно быть от того, что денег нет одни долги.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:14

  nik1 написав:Понял, что согласно решению долг 2млрд + каждых два дня 1млн%. Понял, что все равно нужно радоваться, во первых долг меньше, чем Газпром хотел, а во вторых радостно должно быть от того, что денег нет одни долги.

Во-первых, хватит писать из двух учетных записей.
Во-вторых, этот долг может отлично пойти взаимозачетом с тем, что выписал ему украинский суд, либо с тем что примет арбитрах в феврале.

Проценты за кредит платить будет дороже.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:22

  nik1 написав:Понял, что согласно решению долг 2млрд + каждых два дня 1млн%. Понял, что все равно нужно радоваться, во первых долг меньше, чем Газпром хотел, а во вторых радостно должно быть от того, что денег нет одни долги.

Люди странные. Каждый видит то, что хочет видеть, а не то, что есть на самом деле.

Напоминаю. Мы не оплатили газ, который потребили в конце 2013 года и во втором квартале 2014. Не оплатили, потому что были не согласны с ценой и с принципом "бери или плати". Суд полностью подтвердил нашу позицию:
- принцип "бери или плати" отменен;
- цену уже потребленного газа значительно снизил.

Естественно, за нами остался долг за потребленный газ - мы от этого и не отказывались никогда. Но сумма значительно снижена.
Не понимаю, какие тут могут быть претензии и недовольства?

ЗЫ. Но есть еще, как тут правильно напоминают, второй судебный иск - по цене транзита, по которому Россия будет должна нам (в случае позитивного для нас решения). А также штрафы АМКУ к Газпрому.

Люди, включайте мозги и выключайте эмоции. :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:29

Re: Газпром vs Нафтогаз: У РФ упевнені, що суд у Стокгольмі.

  Dimar написав:Люди, включайте мозги и выключайте эмоции

Тут допоможе тільки антиватний тролінг, і то, практично з нульовим результатом. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:02

Специально для россиян на этом форуме подготовил объективный подсчет относительно того, кто же выиграл.

Начнем с того, что Стокгольмский арбитраж является органом, принимающим компромиссное для двух сторон решение. Но это не тот случай.
1. Газпром 34 млрд. долл. по условиям договора «бери или плати» ПРОИГРАЛ, 1:0 в пользу Нафтогаза
2. Газпром 10 млрд. долл. процентов по неуплате «бери или плати» ПРОИГРАЛ, 2:0
3. Газпром 2.2 млрд. долл. за поставки газа в 2014 году. Суд выбрал среднюю цену, а значит НИЧЬЯ, 3:1
4. Нафтогаз требовал справедливую цену за газ, в привязке к некоему немецкому хабу. Суд признал требование, но без вычета стоимости транзита до немецкого хаба. ВЫИГРАЛ, 4:1
5. Нафтогаз требовал отменить «бери или плати» для будущих поставок. Суд признал объемы в 50+ млрд. куб.м. нереальными и обязал Украину выкупать ровно в рамках ее реальных потребностей в 5 млрд. Пожалеем Газпром и дадим тут НИЧЬЮ, 5:2
6. Нафтогаз требовал отменить запрет на реэкспорт газа. ВЫИГРАЛ, 6:2
7. Нафтогаз требовал запретить отключение газа. ПРОИГРАЛ, 6:3
8. Нафтогаз требовал убрать положение о необходимости продавать часть газа в Украине через дочернюю компанию Газпромсбыт (на практике никогда через него газ и не продавался). ВЫИГРАЛ, 7:3
9. Газпром требовал от Нафтогаза заплатить газ, поставленный на оккупированные территории. ПРОИГРАЛ, 8:3

ИТОГО: счет 8 : 3 в пользу Нафтогаза, и это с учетом максимально снисходительно к Газпрому подсчета.

Но этот счет еще не финальный, т.к. 28 февраля будет решение по транзиту. Но даже сейчас, с учетом текущего счета (практически троекратного!), можно говорить, что Нафтогаз одержал победу.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:37

  myshapiton написав:счет 8 : 3 в пользу Нафтогаза..

я понял, что победил Нафтагаз, миллионные премии розданы по делу. Победил, все шо хошь, кроме денех. Деньги, как и ожидалось, остались должны - что и логично: товар поставлен. "Долги платят только трусы" - ничего другого от Нафтагаза и не ожидал, кроме премий себе, любимым. На деле, ясное дело, что все эти суды ни к чему не приведут, кроме того, что нас почему-то заставят что-то покупать у газпрома - но недолго, до конца 18го года. Короче заплатили бабла куче адвокатов, заплатили за командировки, пиар и суперпремии, а по итогу остались там, где были.. По транзиту скорее всего тоже ничего не примут, долг русским наши платить не будут, да и нет этих денег - по сути, статус-кво 2014. Время просто играет на русских - они трубы свои положат куда надо, а мы будем снова скулить, что что-то пошло не так
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:39

  myshapiton написав:Специально для россиян на этом форуме подготовил объективный подсчет относительно того, кто же выиграл. Начнем с того, что Стокгольмский арбитраж является органом, принимающим компромиссное для двух сторон решение. Но это не тот случай. 1. Газпром 34 млрд. долл. по условиям договора «бери или плати» ПРОИГРАЛ, 1:0 в пользу Нафтогаза 2. Газпром 10 млрд. долл. процентов по неуплате «бери или плати» ПРОИГРАЛ, 2:0 3. Газпром 2.2 млрд. долл. за поставки газа в 2014 году. Суд выбрал среднюю цену, а значит НИЧЬЯ, 3:1 4. Нафтогаз требовал справедливую цену за газ, в привязке к некоему немецкому хабу. Суд признал требование, но без вычета стоимости транзита до немецкого хаба. ВЫИГРАЛ, 4:1 5. Нафтогаз требовал отменить «бери или плати» для будущих поставок. Суд признал объемы в 50+ млрд. куб.м. нереальными и обязал Украину выкупать ровно в рамках ее реальных потребностей в 5 млрд. Пожалеем Газпром и дадим тут НИЧЬЮ, 5:2 6. Нафтогаз требовал отменить запрет на реэкспорт газа. ВЫИГРАЛ, 6:2 7. Нафтогаз требовал запретить отключение газа. ПРОИГРАЛ, 6:3 8. Нафтогаз требовал убрать положение о необходимости продавать часть газа в Украине через дочернюю компанию Газпромсбыт (на практике никогда через него газ и не продавался). ВЫИГРАЛ, 7:3 9. Газпром требовал от Нафтогаза заплатить газ, поставленный на оккупированные территории. ПРОИГРАЛ, 8:3 ИТОГО: счет 8 : 3 в пользу Нафтогаза, и это с учетом максимально снисходительно к Газпрому подсчета. Но этот счет еще не финальный, т.к. 28 февраля будет решение по транзиту. Но даже сейчас, с учетом текущего счета (практически троекратного!), можно говорить, что Нафтогаз одержал победу.

Ваши подсчеты напомнили фразу режесера народного театра из фильма "Берегись автомобиля"- "А будете возмущаться удалю с поля".
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:41

myshapiton
Отже, знов блискуча перемога))
А вот член Спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук не разделяет вашего оптимизма..
http://blog.liga.net/user/ykorolchuk/article/29001.aspx
02016
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