Газпром vs Нафтогаз: У РФ упевнені, що суд у Стокгольмі...

Додано: Вів 26 гру, 2017 17:02

Специально для россиян на этом форуме подготовил объективный подсчет относительно того, кто же выиграл.



Начнем с того, что Стокгольмский арбитраж является органом, принимающим компромиссное для двух сторон решение. Но это не тот случай.

1. Газпром 34 млрд. долл. по условиям договора «бери или плати» ПРОИГРАЛ, 1:0 в пользу Нафтогаза

2. Газпром 10 млрд. долл. процентов по неуплате «бери или плати» ПРОИГРАЛ, 2:0

3. Газпром 2.2 млрд. долл. за поставки газа в 2014 году. Суд выбрал среднюю цену, а значит НИЧЬЯ, 3:1

4. Нафтогаз требовал справедливую цену за газ, в привязке к некоему немецкому хабу. Суд признал требование, но без вычета стоимости транзита до немецкого хаба. ВЫИГРАЛ, 4:1

5. Нафтогаз требовал отменить «бери или плати» для будущих поставок. Суд признал объемы в 50+ млрд. куб.м. нереальными и обязал Украину выкупать ровно в рамках ее реальных потребностей в 5 млрд. Пожалеем Газпром и дадим тут НИЧЬЮ, 5:2

6. Нафтогаз требовал отменить запрет на реэкспорт газа. ВЫИГРАЛ, 6:2

7. Нафтогаз требовал запретить отключение газа. ПРОИГРАЛ, 6:3

8. Нафтогаз требовал убрать положение о необходимости продавать часть газа в Украине через дочернюю компанию Газпромсбыт (на практике никогда через него газ и не продавался). ВЫИГРАЛ, 7:3

9. Газпром требовал от Нафтогаза заплатить газ, поставленный на оккупированные территории. ПРОИГРАЛ, 8:3



ИТОГО: счет 8 : 3 в пользу Нафтогаза, и это с учетом максимально снисходительно к Газпрому подсчета.



Но этот счет еще не финальный, т.к. 28 февраля будет решение по транзиту. Но даже сейчас, с учетом текущего счета (практически троекратного!), можно говорить, что Нафтогаз одержал победу.