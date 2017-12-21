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Газпром vs Нафтогаз: У РФ упевнені, що суд у Стокгольмі...
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Додано: Вів 26 гру, 2017 20:21
Dimar написав:
Суд полностью подтвердил нашу позицию:
- принцип "бери или плати" отменен;
Если быть точным, то не полностью, а частично, снизив объем обязательных закупок до 4-5 млрд. куб. м. начиная с 2018 года.
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Аудитор
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Додано: Вів 26 гру, 2017 20:30
Аудитор написав:
Вот это нет. Стокгольмский Арбитраж своим решением постановил неправомерность применения национальных антимонопольных законодательств в отношении контрактов между Газпромом и Нафтогазом.
Значить, за позовом по транзиту намалює ті самі два мільярди. В результаті зароблять тільки шведські адвокати і судді.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Вів 26 гру, 2017 20:49
nik1 написав: Sommer написав:
В свое время россияне радостно рапортовали что комиссия по МН-17 признала виновной Украину. Умолчав, что комиссия сказала "Украине хорошо было бы закрыть воздушное пространство", что обвинением никак не является. А обвинили тогда конкретно РФ. Так что рашистской прессе верить - себя не уважать.
А какой Вы посоветуете прессе доверяеть. Подскажите?
Не рашистской. Есть у вас такая? Или сплошной киселев-соловьев вас накачивает к выборам?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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Sommer
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Додано: Вів 26 гру, 2017 20:57
Аудитор написав: Dimar написав:
Суд полностью подтвердил нашу позицию:
- принцип "бери или плати" отменен;
Если быть точным, то не полностью, а частично, снизив объем обязательных закупок до 4-5 млрд. куб. м. начиная с 2018 года.
Начиная с 2018 и в 2019-ом заканчивая. Контракт, какой бы он там ни был, подписан до 2019 года.
К тому же, "терзают меня смутные сомнения", что эти самые 4-5 млрд кубов прописали совсем неспроста. Ведь как раз примерно похожий объем технического газа требуется в год, чтобы прокачать в ЕС из рф транзитный газ. К примеру, в тариф на транзит газа заложено 3,33% от объема прокачиваемого газа, чтобы компенсировать технические потери.
Транзит примерно 100 млрд кубов в год *3,33% = 3,3 млрд кубов это потери в дороге, которые нужно откуда то брать.
Ну это мое такое мнение
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EKO
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Додано: Вів 26 гру, 2017 21:05
EKO написав:
К тому же, "терзают меня смутные сомнения", что эти самые 4-5 млрд кубов прописали совсем неспроста. Ведь как раз примерно похожий объем технического газа требуется в год, чтобы прокачать в ЕС из рф транзитный газ. К примеру, в тариф на транзит газа заложено 3,33% от объема прокачиваемого газа, чтобы компенсировать технические потери.
Транзит примерно 100 млрд кубов в год *3,33% = 3,3 млрд кубов это потери в дороге, которые нужно откуда то брать.
Ну это мое такое мнение
Ну брали же где-то и без покупок у Газпрома. Тут еще вопрос в цене за этот объем... А она, судя по всему, будет как в Европе...
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Аудитор
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Додано: Вів 26 гру, 2017 22:29
lapay написав: pohl-elena написав:
А мы дурні радуемся перемога...перемога... яка там перемога, когда надо платить и уже не за газ, а за етих коз..в с "Навтомолока"
Воно й видно, хто радіє.
Ці два мільярди ніхто не платитеме. Нагадаю, що в лютому буде вирок по транзитному позову. Ще є 176 млрд штрафу АМКУ. Клоунам з Газмясу залишиться тільки пустити бутафорські сльози.
Как бы да, но пеня УЖЕ капает... т.е. на 600куе в день мы "влетаем" БЕЗ ВАРИАНТОВ... по общему результату баланс, скорее всего, таки выйдет положительным, но он мог бы быть на эти надцать миллионов более положительным...
Правильным решение НЕ платить можно считать лишь в двух случаях:
1) на оплату таки надо брать кредит и дешевле будет не платить сейчас по уже имеющемуся окончательному решению суда;
2) мы предполагаем, что на решение суда по транзиту раша "забьёт большой и толстый" и нам ничего не заплатит, а так как общая сумма будет в нашу пользу, то со временем их пеня нам перекроет нашу пеню им.
как-то так... имхо конечно же.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 04:16
Аудитор написав: EKO написав:
К тому же, "терзают меня смутные сомнения", что эти самые 4-5 млрд кубов прописали совсем неспроста. Ведь как раз примерно похожий объем технического газа требуется в год, чтобы прокачать в ЕС из рф транзитный газ. К примеру, в тариф на транзит газа заложено 3,33% от объема прокачиваемого газа, чтобы компенсировать технические потери.
Транзит примерно 100 млрд кубов в год *3,33% = 3,3 млрд кубов это потери в дороге, которые нужно откуда то брать.
Ну это мое такое мнение
Ну брали же где-то и без покупок у Газпрома. Тут еще вопрос в цене за этот объем... А она, судя по всему, будет как в Европе...
Насколько я понимаю. может это и не так, то этот газ загонялся, как технический и не шел в баланс, а его стоимость засчитывалась как часть платы за транзит. Теперь, после принятия, в 2014 году, новой методики расчёта стоимости транзита, по которой и идет суд, так как газпром с ней не согласен, те самые 3,3% потери будут насчитывать уже в денежной форме и из этих средств закупать технический газ. В общем то на то и не более того. ИМХО.
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EKO
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