Газпром vs Нафтогаз: У РФ упевнені, що суд у Стокгольмі...

Додано: Вів 26 гру, 2017 22:29

lapay написав: pohl-elena написав: А мы дурні радуемся перемога...перемога... яка там перемога, когда надо платить и уже не за газ, а за етих коз..в с "Навтомолока" А мы дурні радуемся перемога...перемога... яка там перемога, когда надо платить и уже не за газ, а за етих коз..в с "Навтомолока"

Воно й видно, хто радіє.

Ці два мільярди ніхто не платитеме. Нагадаю, що в лютому буде вирок по транзитному позову. Ще є 176 млрд штрафу АМКУ. Клоунам з Газмясу залишиться тільки пустити бутафорські сльози. Воно й видно, хто радіє.Ці два мільярди ніхто не платитеме. Нагадаю, що в лютому буде вирок по транзитному позову. Ще є 176 млрд штрафу АМКУ. Клоунам з Газмясу залишиться тільки пустити бутафорські сльози.

Как бы да, но пеня УЖЕ капает... т.е. на 600куе в день мы "влетаем" БЕЗ ВАРИАНТОВ... по общему результату баланс, скорее всего, таки выйдет положительным, но он мог бы быть на эти надцать миллионов более положительным...Правильным решение НЕ платить можно считать лишь в двух случаях:1) на оплату таки надо брать кредит и дешевле будет не платить сейчас по уже имеющемуся окончательному решению суда;2) мы предполагаем, что на решение суда по транзиту раша "забьёт большой и толстый" и нам ничего не заплатит, а так как общая сумма будет в нашу пользу, то со временем их пеня нам перекроет нашу пеню им.как-то так... имхо конечно же.