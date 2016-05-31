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Шукаю інвестора

Шукаю інвестора
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 11:39

Шукаю інвестора

На данном этапе требуются инвестиции (в виде кредитования под разумный %) 50 000 грн. Для реорганизации (запуск работы в столице при уже имеющейся базе в области) имеющегося бизнеса. Направление - нанесение изображений на металл, керамику, ткани и др. Есть узконаправленный сегмент, который можно назвать "ноу хау", фактически не практикуемый на рынке, но имеющий спрос - при имеющемся интересе от дилеров по Киеву рассматривается в данный момент, как приоритетное/базовое направление. После полноценного старта работы в Киеве и возврата требуемых сейчас средств - возможно инвестирование в родственные направления на принципах долевого участия. Имеется возможность залога в виде производственного оборудования (при обязательном условии возможности работы на нем).
Сергей
093-1388833
SergW
 
Повідомлень: 12
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 12:23

Можем помочь под залог недвижимости 0689800522 Юля
ylia_finans
 
Повідомлень: 73
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:19

Re: Шукаю інвестора

Кредит под залог авто, квартиры или дома в Киеве.
Без переоформления документов и выписки.
За 2 часа до 10 лет.
Сумма от 30 00 грн до 8 000 000 грн
Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net
https://unigroup.kiev.ua/
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Повідомлень: 43
З нами з: 26.04.17
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