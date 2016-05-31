Шукаю інвестора

На данном этапе требуются инвестиции (в виде кредитования под разумный %) 50 000 грн. Для реорганизации (запуск работы в столице при уже имеющейся базе в области) имеющегося бизнеса. Направление - нанесение изображений на металл, керамику, ткани и др. Есть узконаправленный сегмент, который можно назвать "ноу хау", фактически не практикуемый на рынке, но имеющий спрос - при имеющемся интересе от дилеров по Киеву рассматривается в данный момент, как приоритетное/базовое направление. После полноценного старта работы в Киеве и возврата требуемых сейчас средств - возможно инвестирование в родственные направления на принципах долевого участия. Имеется возможность залога в виде производственного оборудования (при обязательном условии возможности работы на нем).
Сергей
093-1388833