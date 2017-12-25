RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
До кінця 2018 Україна повинна
купувати в РФ не менше 5...

До кінця 2018 Україна повинна купувати в РФ не менше 5...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 13:38

До кінця 2018 Україна повинна купувати в РФ не менше 5...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив народний депутат України Вадим Денисенко.

Дивися повний текст До кінця 2018 Україна повинна купувати в РФ не менше 5 млрд куб. газу - нардеп.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 78941
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 13:38

Опять не пойму логику "зрадофилов". Ну, как вы хотели??? Взять газ и не заплатить за него вообще ни копейки?? Так надо было не в суд идти, а молиться просто Господу Богу, может произошло бы чудо!
simku01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 12.01.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:55

  simku01 написав:Опять не пойму логику "зрадофилов". Ну, как вы хотели??? Взять газ и не заплатить за него вообще ни копейки?? Так надо было не в суд идти, а молиться просто Господу Богу, может произошло бы чудо!

Бог их сразу нафиг послал. а в суде они думали смогут "порешать"
-Segey-
 
Повідомлень: 10
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, Dimar, Google Adsense [Bot], lapay і 10 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У 2018 році очікується подорожчання кави
R2 » Пон 25 гру, 2017 08:12
5 205
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2017 14:56
Faceless
Dragon Capital спрогнозував курс гривні в 2018 році
R2 » Вів 26 гру, 2017 14:48
1 17
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2017 14:48
thespecialonetoone
Новорічний стіл-2018 обійдеться українцям приблизно...
R2 » Вів 26 гру, 2017 09:01
0 42
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2017 09:01
R2
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.