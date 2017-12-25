Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив народний депутат України Вадим Денисенко.
Дивися повний текст До кінця 2018 Україна повинна купувати в РФ не менше 5 млрд куб. газу - нардеп.
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Додано: Вів 26 гру, 2017 13:38
До кінця 2018 Україна повинна купувати в РФ не менше 5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До кінця 2018 Україна повинна купувати в РФ не менше 5 млрд куб. газу - нардеп.
Додано: Вів 26 гру, 2017 13:38
Опять не пойму логику "зрадофилов". Ну, как вы хотели??? Взять газ и не заплатить за него вообще ни копейки?? Так надо было не в суд идти, а молиться просто Господу Богу, может произошло бы чудо!
Додано: Вів 26 гру, 2017 14:55
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