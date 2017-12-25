Про це на прес-конференції повідомив голова інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала.
Дивися повний текст Dragon Capital спрогнозував курс гривні в 2018 році.
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Додано: Вів 26 гру, 2017 14:48
Dragon Capital спрогнозував курс гривні в 2018 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Dragon Capital спрогнозував курс гривні в 2018 році.
Додано: Вів 26 гру, 2017 14:48
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