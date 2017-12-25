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Dragon Capital спрогнозував
курс гривні в 2018 році

Dragon Capital спрогнозував курс гривні в 2018 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:48

Dragon Capital спрогнозував курс гривні в 2018 році

Пропонуємо до обговорення:
Про це на прес-конференції повідомив голова інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала.

Дивися повний текст Dragon Capital спрогнозував курс гривні в 2018 році.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:48

Спонсор прогноза - Министерство финансов и Национальный банк Украины? ;-)
thespecialonetoone
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