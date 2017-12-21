Таке рішення прийнято на позачергових зборах 22 грудня.
Дивися повний текст В "Київенерго" вирішили заснувати оператора систем розподілу "ДТЕК Київські електромережі".
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Додано: Вів 26 гру, 2017 15:37
В "Київенерго" вирішили заснувати оператора систем...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В "Київенерго" вирішили заснувати оператора систем розподілу "ДТЕК Київські електромережі".
Додано: Вів 26 гру, 2017 15:37
Ринат красава. Сначала забрал за бесценок все Киевэнерго, а теперь вычленил из него наиболее лакомый кусочек - электроэнергию, а отопление и горячую воду отдал назад, чтобы и дальше город мучился. Круто, конечно. А власть молчит, потому что в доле.
Додано: Вів 26 гру, 2017 15:45
дурить в начислениях необслуживаемых МЗК и на гор воде лопухов.Но до 2019 пока без пени пусть соснет из бюджета,а только я по десятку хат (с консультируемыми) заплачу за отопление и гар. воду в оконцовке.А может и тариф под выборы-шмиборы снизит волчара,-еще липше счетчикам с 0,0 кубометров указаний после поверки Киевводоканал уже присел на 30 коп.Нам профит))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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