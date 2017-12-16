RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Біткойн-фонд приніс
прибуток в 25 000%

Біткойн-фонд приніс прибуток в 25 000%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:43

Біткойн-фонд приніс прибуток в 25 000%

Пропонуємо до обговорення:
Американський хедж-фонд Pantera Bitcoin Fund приніс своїм інвесторам 25 000% прибутку, причому більшу частину коштів вдалося заробити в 2017 році на хвилі колосального зростання курсу біткойна.

Дивися повний текст Біткойн-фонд приніс прибуток в 25 000%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 78950
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:43

Да, кто угадал, тот поднялся на ровном месте.
nalim
 
Повідомлень: 6132
З нами з: 25.02.09
Подякував: 29 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні створили Фонд енергоефективності
R2 » Сер 20 гру, 2017 17:00
3 134
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2017 18:28
mister-svet
ЄС вирішив покласти край анонімності біткойн-платформ
R2 » Пон 18 гру, 2017 09:49
3 151
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 гру, 2017 10:27
tyson20072007
Біткойн провалився як валюта - ЗМІ
R2 » Суб 16 гру, 2017 11:10
1 113
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 гру, 2017 11:10
Bankman
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.