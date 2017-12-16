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Біткойн-фонд приніс прибуток в 25 000%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 гру, 2017 15:43
Пропонуємо до обговорення:
Американський хедж-фонд Pantera Bitcoin Fund приніс своїм інвесторам 25 000% прибутку, причому більшу частину коштів вдалося заробити в 2017 році на хвилі колосального зростання курсу біткойна.
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Додано: Вів 26 гру, 2017 15:43
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