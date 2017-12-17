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Французька BNP Paribas має
намір викупити 0,0002%...

Французька BNP Paribas має намір викупити 0,0002%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:43

Французька BNP Paribas має намір викупити 0,0002%...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні фінансової установи в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дивися повний текст Французька BNP Paribas має намір викупити 0,0002% УкрСиббанку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:43

Сильно вложились французы :D
nalim
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 19:42

Это что мой кредит выкупят французы?))))
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 19:51

  vasia_fin написав:Это что мой кредит выкупят французы?))))


Ваш кредит и до того как на 60 процентов был французским.

Но расслабляться рано. Коллекторы, если что, всё равно будут отечественные.
freeze
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