Про це йдеться в повідомленні фінансової установи в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Дивися повний текст Французька BNP Paribas має намір викупити 0,0002% УкрСиббанку.
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Додано: Вів 26 гру, 2017 15:43
Французька BNP Paribas має намір викупити 0,0002%...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Французька BNP Paribas має намір викупити 0,0002% УкрСиббанку.
Додано: Вів 26 гру, 2017 19:51
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