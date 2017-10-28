RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уоррен Баффет виграв
десятирічну суперечку на $1 млн

Уоррен Баффет виграв десятирічну суперечку на $1 млн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:57

Уоррен Баффет виграв десятирічну суперечку на $1 млн

Пропонуємо до обговорення:
В кінці 2017 року підійде до завершення парі, яке десять років тому уклали один з найбагатших людей світу.

Дивися повний текст Уоррен Баффет виграв десятирічну суперечку на $1 млн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 78947
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:57

Что и требовалось доказать. Сверхуспешные (единицы, наобум угадавшие много раз подряд) постоянно на виду, да и сами обычно в плену ошибки подтверждения. Про не угадавших, которых миллионы, нигде ни слова. Пора уже прекращать астрономические выплаты топам, которые заодно обычно получают не намного меньшие и при убытках, связаных с небагоприятными колебаниями их рынков.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 758
З нами з: 07.08.17
Подякував: 295 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 29 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ виграв суд на 1,6 млрд гривень у сина екс-президента...
R2 » Сер 15 лис, 2017 16:15
2 165
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лис, 2017 17:47
Cris
Баффет назвав біткойн мильною бульбашкою
R2 » Суб 28 жов, 2017 22:14
6 393
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2017 16:23
victor_kandalov
Ахметов виграв. Суд остаточно скасував арешт акцій Укртелеко
R2 » П'ят 04 сер, 2017 15:11
2 326
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 сер, 2017 15:23
sal
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (1438)
26.12.2017 18:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.