Уоррен Баффет виграв десятирічну суперечку на $1 млн

Додано: Вів 26 гру, 2017 16:57

Что и требовалось доказать. Сверхуспешные (единицы, наобум угадавшие много раз подряд) постоянно на виду, да и сами обычно в плену ошибки подтверждения. Про не угадавших, которых миллионы, нигде ни слова. Пора уже прекращать астрономические выплаты топам, которые заодно обычно получают не намного меньшие и при убытках, связаных с небагоприятными колебаниями их рынков.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!