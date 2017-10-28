В кінці 2017 року підійде до завершення парі, яке десять років тому уклали один з найбагатших людей світу.
Дивися повний текст Уоррен Баффет виграв десятирічну суперечку на $1 млн.
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Додано: Вів 26 гру, 2017 16:57
Уоррен Баффет виграв десятирічну суперечку на $1 млн
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Дивися повний текст Уоррен Баффет виграв десятирічну суперечку на $1 млн.
Додано: Вів 26 гру, 2017 16:57
Что и требовалось доказать. Сверхуспешные (единицы, наобум угадавшие много раз подряд) постоянно на виду, да и сами обычно в плену ошибки подтверждения. Про не угадавших, которых миллионы, нигде ни слова. Пора уже прекращать астрономические выплаты топам, которые заодно обычно получают не намного меньшие и при убытках, связаных с небагоприятными колебаниями их рынков.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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