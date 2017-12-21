Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...

Додано: Вів 26 гру, 2017 21:21

lapay написав: Criticus написав: Но иметь обязательство покупать - всегда хуже, чем не иметь такого обязательства! Особенно на фоне упадка нашей промышленности и сокращения населения - импортного газа с каждым годом нам будет необходимо все меньше. Но иметь обязательство покупать - всегда хуже, чем не иметь такого обязательства! Особенно на фоне упадка нашей промышленности и сокращения населения - импортного газа с каждым годом нам будет необходимо все меньше.

В благородному пориві вилетіло з голови, що вже є реекспорт. Буває. В благородному пориві вилетіло з голови, що вже є реекспорт. Буває.

Реэкспорт газа запрещен Украине на уровне рамочного соглашения и всех его приложений!Контракт вы не читали, и темой не интересовались. Лишь бы ляпнуть...Более того, были бы вы в теме, вы бы понимали, что наш баланс газа позволяет в случае излишков экспортировать газ УкрГазДобычи. То есть нет никакой надобности осуществлять реэкспорт российского газа, если бы даже такая возможность была.Я и написал выше, что в этом решении, если оно будет принято в пользу Газпрома, не будет катастрофы с экономической точки зрения.Это неприятность, с которой можно "работать".Но во-первых, мы не знаем, что еще Нефтегаз проиграет по этому спору, а во-вторых, уж точно за такой результат бонусы менеджмент не получает, тем более потратив более 2 млн евро денег рядовых украинцев, и ваших в том числе, если вы пишете из Украины, на юридическое сопровождение данного спора! А ведь можно было договориться и за столом переговоров! Особенно, будь в руководстве Нефтегаза настоящие профессионалы, а не болванчики, получающие для кого-то другого многомиллионные зарплаты и бонусы, и крышующие никуда не девшуюся коррупцию внутри компании