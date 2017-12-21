Про це повідомив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
Дивися повний текст Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна російського газу для України.
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Додано: Вів 26 гру, 2017 17:59
Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна російського газу для України.
Додано: Вів 26 гру, 2017 17:59
Хорошое заявление перед Стокгольмским арбитражем по контракту на транзит
Витренко - орден Газпрома :)
Додано: Вів 26 гру, 2017 18:05
Кінцевого рішення по арбітражу немає і невідомо яке воно буде те рішення, зате компашка директорів різного пошибу державного "Нафтогазу України" на чолі з Коболєвим вже давно виписала і отримала по мільйону гривень на брата. Ще ніякого ефекту і близько немає і невідомо чи буде, а немалі грошики вже швиденько порозпихали по своїх кишенях. Допусти бидлоту до корита, так вона і корито з'їсть.
Додано: Вів 26 гру, 2017 20:58
Да, это был вопиющий факт коррупции, пусть даже прикрытой законом. Но я надеюсь, что причастных все равно за это будут судить, просто позже...
Что касается нынешнего заявления - тут между строк читается осознание проигрыша Нефтегаза. Мол, Газпром все равно будет за транзит нам платить больше, чем мы ему за газ.
По всему, ожидается, что арбитраж обяжет Украину выполнять условие Take or Pay, и покупать контрактованные объемы газа у Газпрома таки придется.
В принципе, чисто экономически в этом нет трагедии - все равно у Словакии сегодня мы покупаем тот самый российский газ... Да еще и с накруткой 3-й стороны.
Но иметь обязательство покупать - всегда хуже, чем не иметь такого обязательства! Особенно на фоне упадка нашей промышленности и сокращения населения - импортного газа с каждым годом нам будет необходимо все меньше.
И выходит, что фактическую зраду этот Витренко нам пытается впарить как перемогу. Начинают "готовить" общественность.
Потому что признание зрады еще раз поставит вопрос о законности и моральности выплаты упомянутых вами многомиллионных бонусов.
Плюс, разумеется, это еще один политический и дипломатический провал (хоть арбитраж и вне политики, но это будет значить, что низкопоклонство украинских властей, включая Президента, перед их Западными коллегами не приносит Украине никаких дивидендов)...
Додано: Вів 26 гру, 2017 21:07
Re: Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...
В благородному пориві вилетіло з голови, що вже є реекспорт. Буває.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 26 гру, 2017 21:21
Реэкспорт газа запрещен Украине на уровне рамочного соглашения и всех его приложений!
Контракт вы не читали, и темой не интересовались. Лишь бы ляпнуть...
Более того, были бы вы в теме, вы бы понимали, что наш баланс газа позволяет в случае излишков экспортировать газ УкрГазДобычи. То есть нет никакой надобности осуществлять реэкспорт российского газа, если бы даже такая возможность была.
Я и написал выше, что в этом решении, если оно будет принято в пользу Газпрома, не будет катастрофы с экономической точки зрения.
Это неприятность, с которой можно "работать".
Но во-первых, мы не знаем, что еще Нефтегаз проиграет по этому спору, а во-вторых, уж точно за такой результат бонусы менеджмент не получает, тем более потратив более 2 млн евро денег рядовых украинцев, и ваших в том числе, если вы пишете из Украины, на юридическое сопровождение данного спора! А ведь можно было договориться и за столом переговоров! Особенно, будь в руководстве Нефтегаза настоящие профессионалы, а не болванчики, получающие для кого-то другого многомиллионные зарплаты и бонусы, и крышующие никуда не девшуюся коррупцию внутри компании
Додано: Вів 26 гру, 2017 21:28
"РЕШЕНИЕ СТОКГОЛЬМСКОГО CУДА: КАК УКРАИНУ ВЫТЕСНЯЮТ С ГАЗОВОГО РЫНКА ЕС"
Додано: Вів 26 гру, 2017 21:33
Ну надо же. Т.е. Украина уже 5-й год нарушает это соглашение и все его приложения?
И Газпром за это на Украину подал в суд?
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Додано: Вів 26 гру, 2017 21:47
На глупые вопросы отвечать не имею. Но могу дать рекомендацию - прочитать определение понятия "реэкспорт", если из названия неочевидно. И вспомнить бесчисленные заявления менеджмента Нефтегаза, чинов из Кабмина и Президента о том, что Украина уже столько-то сотен/тысяч дней не покупает российский газ. Тогда должно стать понятней, что нельзя осуществить реэкспорт того, что не было импортировано
Украина нарушает условие Take or Pay - этого точно не отнять. А Газпром незаконно, и думаю, что арбитраж это признает, эксплуатирует недра Черного моря в акватории Крыма.
Додано: Вів 26 гру, 2017 21:50
Re: Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...
Нє, ну можна ж, хоч для цікавості, перевірити, перед тим як клацати по клавішам? Аналітег.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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