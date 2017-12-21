Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...

Додано: Вів 26 гру, 2017 22:15

lapay написав: Criticus написав: Реэкспорт газа запрещен Украине на уровне рамочного соглашения и всех его приложений!

Контракт вы не читали, и темой не интересовались. Лишь бы ляпнуть... Реэкспорт газа запрещен Украине на уровне рамочного соглашения и всех его приложений!Контракт вы не читали, и темой не интересовались. Лишь бы ляпнуть...

Нє, ну можна ж, хоч для цікавості, перевірити, перед тим як клацати по клавішам? Аналітег. https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct= ... kfCVEv4yrd Нє, ну можна ж, хоч для цікавості, перевірити, перед тим як клацати по клавішам? Аналітег.

Провокатор вы наш, ссылку свою сами то читали?"Со слов Нефтегаза". Решения арбитража нет! А пишете вы "вже". Задним числом оно точно не будет принято, если вообще будет принято так, как "со слов Нефтегаза".А им то верить можно - никогда не обманывали, и вот опятьЧто касается заявления "о чем с ними вообще говорить" - вы повторяете бессмысленные клише пропаганды. Чтобы у кого то было право так заявлять, необходимо предпринять попытку договориться, и не одну!А теперь скажите, сколько раз новое руководство Нефтегаза сидело за столом переговоров с руководством Газпрома, сколько раз Гройсман об этом говорил с Медведевым, и сколько раз Порошенко говорил с Путиным??