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Стокгольмський арбітраж
визначив, якою буде ціна...

Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 21:54

Re: Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...

  Criticus написав:А ведь можно было договориться и за столом переговоров! Особенно, будь в руководстве Нефтегаза настоящие профессионалы, а не болванчики, получающие для кого-то другого многомиллионные зарплаты и бонусы, и крышующие никуда не девшуюся коррупцию внутри компании

Ви з головою дружите? З ким домовлятися - з Пукіним? Що Янукович добився по цьому контракту? - тільки здав Крим за знижку в сто доларів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 22:15

  lapay написав:
  Criticus написав:Реэкспорт газа запрещен Украине на уровне рамочного соглашения и всех его приложений!
Контракт вы не читали, и темой не интересовались. Лишь бы ляпнуть...

Нє, ну можна ж, хоч для цікавості, перевірити, перед тим як клацати по клавішам? Аналітег. https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct= ... kfCVEv4yrd


Провокатор вы наш, ссылку свою сами то читали?

"Со слов Нефтегаза". Решения арбитража нет! А пишете вы "вже". Задним числом оно точно не будет принято, если вообще будет принято так, как "со слов Нефтегаза".

А им то верить можно - никогда не обманывали, и вот опять :mrgreen:

Что касается заявления "о чем с ними вообще говорить" - вы повторяете бессмысленные клише пропаганды. Чтобы у кого то было право так заявлять, необходимо предпринять попытку договориться, и не одну!

А теперь скажите, сколько раз новое руководство Нефтегаза сидело за столом переговоров с руководством Газпрома, сколько раз Гройсман об этом говорил с Медведевым, и сколько раз Порошенко говорил с Путиным??
Criticus
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 22:20

Re: Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...

  Criticus написав:Со слов Нефтегаза". Решения арбитража нет! А пишете вы "вже". Задним числом оно точно не будет принято, если вообще будет принято так, как "со слов Нефтегаза".

А им то верить можно - никогда не обманывали, и вот опять :mrgreen:

От Хома Невіруючий. На кацапів http://www.mk.ru/economics/2017/05/31/s ... -gaza.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 22:24

Re: Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...

  Criticus написав:Что касается заявления "о чем с ними вообще говорить" - вы повторяете бессмысленные клише пропаганды. Чтобы у кого то было право так заявлять, необходимо предпринять попытку договориться, и не одну!

А теперь скажите, сколько раз новое руководство Нефтегаза сидело за столом переговоров с руководством Газпрома, сколько раз Гройсман об этом говорил с Медведевым, и сколько раз Порошенко говорил с Путиным??

Ну точно, людина з Марса. Перемовини Нафтогаза з Газпромом були, і не один раз, при посередництві ЄС. І газ ми купували після 2014 року. Сюрприз?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 22:25

  lapay написав:
  Criticus написав:Со слов Нефтегаза". Решения арбитража нет! А пишете вы "вже". Задним числом оно точно не будет принято, если вообще будет принято так, как "со слов Нефтегаза".

А им то верить можно - никогда не обманывали, и вот опять :mrgreen:

От Хома Невіруючий. На кацапів http://www.mk.ru/economics/2017/05/31/s ... -gaza.html


АААААААА! Вы просто made my day своей глупостью. Еще одна ссылка мимо :lol:

"Сообщение об этом появилось на странице компании в Facebook" - и по ссылке страница Нефтегаза! :mrgreen:

Жгите еще. 3-й раз акцентирую - решения арбитража нет. НЕ-ТУ! Не знаю, как еще до вас донести. Могу картинку нарисовать ))
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 22:35

Re: Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...

  Criticus написав:Жгите еще. 3-й раз акцентирую - решения арбитража нет. НЕ-ТУ! Не знаю, как еще до вас донести. Могу картинку нарисовать ))

Воно було ще 31 травня 2017 року. https://daily.rbc.ua/rus/show/oznachaet ... 61643.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 22:40

  lapay написав:
  Criticus написав:Что касается заявления "о чем с ними вообще говорить" - вы повторяете бессмысленные клише пропаганды. Чтобы у кого то было право так заявлять, необходимо предпринять попытку договориться, и не одну!

А теперь скажите, сколько раз новое руководство Нефтегаза сидело за столом переговоров с руководством Газпрома, сколько раз Гройсман об этом говорил с Медведевым, и сколько раз Порошенко говорил с Путиным??

Ну точно, людина з Марса. Перемовини Нафтогаза з Газпромом були, і не один раз, при посередництві ЄС. І газ ми купували після 2014 року. Сюрприз?


Вот тут не врите - собственно, вы же сами оставили главную деталь. Это не переговоры Нефтегаза и Газпрома при посредничестве ЕС. Это переговоры ЕС и Газпрома, где в качестве слушателей присутствовал Нефтегаз.

Точно так же как переговоры Порошенко и Путина при посредничестве ЕС - это переговоры ЕС и Путина о судьбе Украины, где Порошенко, фигурально, носит кофе субьектам переговорного процесса. Наглядно мы все видели эту роль при подписании Минска 2. Причем непонятно по какой причине украинская власть сама себе определила такую роль. Мне за них стыдно и обидно. А вам?

Так вот, я спрашиваю, сколько раз 2 стороны договора обсуждали разногласия? Открою вам секрет - нисколько! С самого 2014 года нисколько! Возможно, какие-то двусторонние контакты на низком уровне и были, но первые лица не говорили!
Востаннє редагувалось Criticus в Вів 26 гру, 2017 22:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 22:45

Re: Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...

  Criticus написав:А я спрашиваю, сколько раз 2 стороны договора обсуждали разногласия? Открою вам секрет - нисколько! С самого 2014 раза нисколько! Возможно, какие-то двусторонние контакты на низком уровне и были, но первые лица не говорили!

Перші особи зустрічаються, щоб щось підписати, коли люди рангом поменше вже узгодили всі деталі. І телефон вже давно винайшли, і навіть скайп. Вам не набридло різну хрінь постити?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 22:52

  Criticus написав:
  Sommer написав:Ну надо же. Т.е. Украина уже 5-й год нарушает это соглашение и все его приложения?

И Газпром за это на Украину подал в суд?


На глупые вопросы отвечать не имею. Но могу дать рекомендацию - прочитать определение понятия "реэкспорт", если из названия неочевидно. И вспомнить бесчисленные заявления менеджмента Нефтегаза, чинов из Кабмина и Президента о том, что Украина уже столько-то сотен/тысяч дней не покупает российский газ. Тогда должно стать понятней, что нельзя осуществить реэкспорт того, что не было импортировано :mrgreen:


Т.е. на свете существует только российский газ, других никто не импортирует?

Пишите еще, молодой человек, это ж просто праздник какой-то... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 22:53

  Criticus написав:Вот тут не врите - собственно, вы же сами оставили главную деталь. Это не переговоры Нефтегаза и Газпрома при посредничестве ЕС. Это переговоры ЕС и Газпрома, где в качестве слушателей присутствовал Нефтегаз.

Точно так же как переговоры Порошенко и Путина при посредничестве ЕС - это переговоры ЕС и Путина о судьбе Украины, где Порошенко, фигурально, носит кофе субьектам переговорного процесса.


И этот человек обвиняет других во вранье...
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