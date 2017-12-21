Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...
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Criticus написав:А ведь можно было договориться и за столом переговоров! Особенно, будь в руководстве Нефтегаза настоящие профессионалы, а не болванчики, получающие для кого-то другого многомиллионные зарплаты и бонусы, и крышующие никуда не девшуюся коррупцию внутри компании
Ви з головою дружите? З ким домовлятися - з Пукіним? Що Янукович добився по цьому контракту? - тільки здав Крим за знижку в сто доларів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
"Со слов Нефтегаза". Решения арбитража нет! А пишете вы "вже". Задним числом оно точно не будет принято, если вообще будет принято так, как "со слов Нефтегаза".
А им то верить можно - никогда не обманывали, и вот опять
Что касается заявления "о чем с ними вообще говорить" - вы повторяете бессмысленные клише пропаганды. Чтобы у кого то было право так заявлять, необходимо предпринять попытку договориться, и не одну!
А теперь скажите, сколько раз новое руководство Нефтегаза сидело за столом переговоров с руководством Газпрома, сколько раз Гройсман об этом говорил с Медведевым, и сколько раз Порошенко говорил с Путиным??
Criticus написав:Что касается заявления "о чем с ними вообще говорить" - вы повторяете бессмысленные клише пропаганды. Чтобы у кого то было право так заявлять, необходимо предпринять попытку договориться, и не одну!
А теперь скажите, сколько раз новое руководство Нефтегаза сидело за столом переговоров с руководством Газпрома, сколько раз Гройсман об этом говорил с Медведевым, и сколько раз Порошенко говорил с Путиным??
Ну точно, людина з Марса. Перемовини Нафтогаза з Газпромом були, і не один раз, при посередництві ЄС. І газ ми купували після 2014 року. Сюрприз?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Criticus написав:Что касается заявления "о чем с ними вообще говорить" - вы повторяете бессмысленные клише пропаганды. Чтобы у кого то было право так заявлять, необходимо предпринять попытку договориться, и не одну!
А теперь скажите, сколько раз новое руководство Нефтегаза сидело за столом переговоров с руководством Газпрома, сколько раз Гройсман об этом говорил с Медведевым, и сколько раз Порошенко говорил с Путиным??
Ну точно, людина з Марса. Перемовини Нафтогаза з Газпромом були, і не один раз, при посередництві ЄС. І газ ми купували після 2014 року. Сюрприз?
Вот тут не врите - собственно, вы же сами оставили главную деталь. Это не переговоры Нефтегаза и Газпрома при посредничестве ЕС. Это переговоры ЕС и Газпрома, где в качестве слушателей присутствовал Нефтегаз.
Точно так же как переговоры Порошенко и Путина при посредничестве ЕС - это переговоры ЕС и Путина о судьбе Украины, где Порошенко, фигурально, носит кофе субьектам переговорного процесса. Наглядно мы все видели эту роль при подписании Минска 2. Причем непонятно по какой причине украинская власть сама себе определила такую роль. Мне за них стыдно и обидно. А вам?
Так вот, я спрашиваю, сколько раз 2 стороны договора обсуждали разногласия? Открою вам секрет - нисколько! С самого 2014 года нисколько! Возможно, какие-то двусторонние контакты на низком уровне и были, но первые лица не говорили!
Востаннє редагувалось Criticus в Вів 26 гру, 2017 22:45, всього редагувалось 1 раз.
Criticus написав:А я спрашиваю, сколько раз 2 стороны договора обсуждали разногласия? Открою вам секрет - нисколько! С самого 2014 раза нисколько! Возможно, какие-то двусторонние контакты на низком уровне и были, но первые лица не говорили!
Перші особи зустрічаються, щоб щось підписати, коли люди рангом поменше вже узгодили всі деталі. І телефон вже давно винайшли, і навіть скайп. Вам не набридло різну хрінь постити?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Sommer написав:Ну надо же. Т.е. Украина уже 5-й год нарушает это соглашение и все его приложения?
И Газпром за это на Украину подал в суд?
На глупые вопросы отвечать не имею. Но могу дать рекомендацию - прочитать определение понятия "реэкспорт", если из названия неочевидно. И вспомнить бесчисленные заявления менеджмента Нефтегаза, чинов из Кабмина и Президента о том, что Украина уже столько-то сотен/тысяч дней не покупает российский газ. Тогда должно стать понятней, что нельзя осуществить реэкспорт того, что не было импортировано
Т.е. на свете существует только российский газ, других никто не импортирует?
Пишите еще, молодой человек, это ж просто праздник какой-то...
Criticus написав:Вот тут не врите - собственно, вы же сами оставили главную деталь. Это не переговоры Нефтегаза и Газпрома при посредничестве ЕС. Это переговоры ЕС и Газпрома, где в качестве слушателей присутствовал Нефтегаз.
Точно так же как переговоры Порошенко и Путина при посредничестве ЕС - это переговоры ЕС и Путина о судьбе Украины, где Порошенко, фигурально, носит кофе субьектам переговорного процесса.