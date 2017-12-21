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Стокгольмський арбітраж
визначив, якою буде ціна...

Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 23:05

  Sommer написав:Т.е. на свете существует только российский газ, других никто не импортирует?


Что же за газ мы тогда закупаем в Европе? Откуда он берется?
Це так званий "російський" газ. Спочатку "Газпром" поставляє його (силами нашого "Укртрансгазу") до Європи через територію України. Після того як цей газ перетинає кордон з ЄС (на кордоні Україна-Словаччина), він стає власністю європейських трейдерів, які продають його Україні, куди він у результаті і повертається.
Чем это подтверждается?
По-перше, схожими характеристиками газу, який Україна транзитує до Європи і імпортує з Європи. Детально про це писало "Дзеркало тижня".
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 18/617939/
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