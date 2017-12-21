Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...

Что же за газ мы тогда закупаем в Европе? Откуда он берется?
Це так званий "російський" газ. Спочатку "Газпром" поставляє його (силами нашого "Укртрансгазу") до Європи через територію України. Після того як цей газ перетинає кордон з ЄС (на кордоні Україна-Словаччина), він стає власністю європейських трейдерів, які продають його Україні, куди він у результаті і повертається.
Чем это подтверждается?
По-перше, схожими характеристиками газу, який Україна транзитує до Європи і імпортує з Європи. Детально про це писало "Дзеркало тижня".