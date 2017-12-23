RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стокгольмський арбітраж
визначив, якою буде ціна...

Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 13:56

  сова написав:Это напоминает договор Тимошенко ... было 75 - стало 200 с гаком!!! Класс!


Решение суда, который уменьшил кол-во по take or pay с 52 до 5 (более чем в 10 раз) и снизил цену, признав прежние условия договора кабальными для Украины -
простой и ясный факт. Это международный суд, а не какие-то там порохоботы, тролли от регионалов или кремля. Из чего простой вывод - Юлия Тимошенко сработала против Украины, в интересах ее противника. Все заявления Бойко по поводу того что еще 10 дней и мы бы замерзли - чушь, на эту тему есть инфа от тогдашних руководителей Нафтогаза, размеры запасов на том момент легко верифицируемы. Бойко впоследствии стал одним из организаторов сепаратизма и четко показал свое лицо. По Юле у меня и раньше вопросов не было, сейчас просто все как на ладони. Кстати, сам за нее топил после 2004, пока не стали очевидны многие вещи, в том числе что во многом ее самоотверженная борьба против Юща привела в итоге янука к власти. Ну и первый прыжок курса от 5 к 8 как первые грабли, которые ничему нас не научили и мы решили основательно топнуть по ним еще разок.

Именно поэтому по поводу решения Стокгольмского суда в сети резко активизировались юлеботы - запудрить публике глаза и засорить информационное поле, чтобы отогнать те очевидные факты, что я привел выше.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1430
З нами з: 20.04.16
Подякував: 60 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 14:25

  lapay написав:
  Criticus написав:И если вы хоть немного подумаете, вы поймете, что Порошенко, как любой человек на просторах СНГ, сколотивший состояние в 90-х, ничем от кооператива "Озеро" по сути своей не отличается. Те же цели, те же идеалы, те же инструменты.

Они прекрасно нашли бы общий язык, если бы Порошенко был самостоятельной фигурой.

Що зміниться в цитаті, якщо призвище Порошенко замінити на Янукович? Чому зрадофіли так люблять теорії змов?


абсолютно разные механизмы обогащения.
озеро это как раз "хунта", силовики, взявшие бразды в руки и переправляющие долю от потоков в свою копилку и распоряжающиеся бюджетом страны по своему усмотрению.
Порошенко и ему подобные сколотили начальный капитал на внешней торговле. Перец в совке стоил копейки, а в мире кратно дороже? покупай за копейки пока не подорожало вывози за рубеж. Импортные ингредиенты для кондитерки за рубежом стоят недорого, а у нас дефицит ибо вообще тупо нет? покупай и завози.
Как в том анекдоте где учительница математики беседовала с Новым Русским, бывшим двоечником ее класса "вот на эти два процента я и живу".
Потом уже пошла скупка предприятий, которые обанкротились ибо руководство не умело работать при рыночной экономике, а продукция резко стала неконкурентным хламом ибо упал железный занавес.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1430
З нами з: 20.04.16
Подякував: 60 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 14:46

Re: Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...

А теперь - выдыхайте
Отметим, по состоянию на ноябрь 2017 года НКРЭКУ выдала около 350 лицензий на поставку газа в Украину

https://news.finance.ua/ru/news/-/41767 ... -v-ukrainu
trix_kr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 22.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:10

Re: Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...

  vasyashovak написав:Любой договор с россией в принцыпе не возможен .По крайней мере в ближайшее время

Вы не правы:
Документ 643_011, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 14.06.1991

ДОГОВІР
між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і
Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, N 49, ст. 637 )


Дата підписання: 19 листопада 1990 р.
Набуття чинності: 14 червня 1991 р.

( Договір ратифіковано Постановою ВР
N 495-XII ( 495-12 ) від 22.11.90 )
...
Стаття 6

Високі Договірні Сторони визнають і поважають територіальну
цілісність Української Радянської Соціалістичної Республіки і
Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки в
нині існуючих у межах СРСР кордонах.
...
Стаття 10

Економічні відносини Високих Договірних Сторін
регламентуються угодами з наданням режиму найбільшого сприяння.
...
Сторони не застосовуватимуть в односторонньому порядку
економічних заходів, що дестабілізують або завдають шкоди іншій
Стороні.
...

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/643_011

Несмотря на уже почти 4 года АТО и постоянных запретах на ту или иную продукцию (как правило, инициатива идет со стороны РФ) не сделано ни единой попытки его изменить/отменить. Видимо, власть устраивает этот Договор.
yanyura
 
Повідомлень: 3252
З нами з: 09.01.09
Подякував: 774 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:13

Re: лучше

  galex написав:Решение суда, который уменьшил кол-во по take or pay с 52 до 5 (более чем в 10 раз) и снизил цену, признав прежние условия договора кабальными для Украины - простой и ясный факт. Это международный суд

Лучше платить живые млрд.долларов, чем не платить годами 50 млрд.
sal
 
Повідомлень: 1796
З нами з: 25.03.16
Подякував: 224 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:23

Re: Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...

  sal написав:Лучше платить живые млрд.долларов, чем не платить годами 50 млрд.

У Вас є - Ви і платіть. :)
До рішення Арбітражу по транзиту, платити будуть тільки зрадофіли на форумах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4443
З нами з: 01.08.15
Подякував: 620 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:19

  freeze написав:
  Sommer написав:Т.е. на свете существует только российский газ, других никто не импортирует?


Что же за газ мы тогда закупаем в Европе? Откуда он берется?
Це так званий "російський" газ. Спочатку "Газпром" поставляє його (силами нашого "Укртрансгазу") до Європи через територію України. Після того як цей газ перетинає кордон з ЄС (на кордоні Україна-Словаччина), він стає власністю європейських трейдерів, які продають його Україні, куди він у результаті і повертається.
Чем это подтверждается?
По-перше, схожими характеристиками газу, який Україна транзитує до Європи і імпортує з Європи. Детально про це писало "Дзеркало тижня".
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 18/617939/


Допустим, что в "ДТ" действительно есть эксперты, которые могут сравнить характеристики образцов газа.
Допустим, что эти эксперты действительно их сравнивали, а не высасывали из пальца.

Но я не поверю, что они мониторят все поставки газа за последние года.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
Повідомлень: 1127
З нами з: 07.04.17
Подякував: 73 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:21

  Criticus написав:Они прекрасно нашли бы общий язык, если бы Порошенко был самостоятельной фигурой. Как раз потому что они бы нашли общий язык, ему и не позволено общаться напрямую.


Вранье номер раз.

оружие - практически даже не продают, не говоря уже о бесплатной передаче


Вранье номер два и три.

Да, ввели санкции, но только те, которые выгодны им, а не нам - продолжают покупать у России газ и нефть, ракеты, спутники, зерно, металлы.


Вранье номер четыре.

В общем, все, без чего обойтись не смогут. Ни на малейшие жертвы ради Украины они не идут и не будут идти.


Вранье номер пять.

Продолжайте, молодой человек, продолжайте. Это весьма забавно.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
Повідомлень: 1127
З нами з: 07.04.17
Подякував: 73 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:24

  yanyura написав:
  vasyashovak написав:Любой договор с россией в принцыпе не возможен .По крайней мере в ближайшее время

Вы не правы:
Документ 643_011, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 14.06.1991


Несмотря на уже почти 4 года АТО и постоянных запретах на ту или иную продукцию (как правило, инициатива идет со стороны РФ) не сделано ни единой попытки его изменить/отменить. Видимо, власть устраивает этот Договор.


Этот договор подписан в 1991-м году.

Сейчас 2017-й.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
Повідомлень: 1127
З нами з: 07.04.17
Подякував: 73 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 18:44

Re: Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...

  Sommer написав:Этот договор подписан в 1991-м году.

Сейчас 2017-й.

Персонально для вас повторяю, а чтобы вы гарантированно увидели, увеличиваю размер:
Документ 643_011, чинний,
yanyura
 
Повідомлень: 3252
З нами з: 09.01.09
Подякував: 774 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
  #<12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 37 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Омелян дає "200% гарантію", що у 2018 році Ryanair буде...
R2 » Сер 27 гру, 2017 15:08
2 60
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2017 17:52
lenta19
Китайський конкурент Tesla Model X буде вдвічі дешевшим 1, 2
R2 » Пон 25 гру, 2017 13:22
15 713
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2017 13:42
nik1
Ціна на газ рахуватиметься за новою формулою – Гройсман
R2 » Суб 23 гру, 2017 13:15
6 490
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 гру, 2017 00:38
miroshnich007
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4333)
27.12.2017 19:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.