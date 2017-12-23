Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...
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сова написав:Это напоминает договор Тимошенко ... было 75 - стало 200 с гаком!!! Класс!
Решение суда, который уменьшил кол-во по take or pay с 52 до 5 (более чем в 10 раз) и снизил цену, признав прежние условия договора кабальными для Украины - простой и ясный факт. Это международный суд, а не какие-то там порохоботы, тролли от регионалов или кремля. Из чего простой вывод - Юлия Тимошенко сработала против Украины, в интересах ее противника. Все заявления Бойко по поводу того что еще 10 дней и мы бы замерзли - чушь, на эту тему есть инфа от тогдашних руководителей Нафтогаза, размеры запасов на том момент легко верифицируемы. Бойко впоследствии стал одним из организаторов сепаратизма и четко показал свое лицо. По Юле у меня и раньше вопросов не было, сейчас просто все как на ладони. Кстати, сам за нее топил после 2004, пока не стали очевидны многие вещи, в том числе что во многом ее самоотверженная борьба против Юща привела в итоге янука к власти. Ну и первый прыжок курса от 5 к 8 как первые грабли, которые ничему нас не научили и мы решили основательно топнуть по ним еще разок.
Именно поэтому по поводу решения Стокгольмского суда в сети резко активизировались юлеботы - запудрить публике глаза и засорить информационное поле, чтобы отогнать те очевидные факты, что я привел выше.
Criticus написав:И если вы хоть немного подумаете, вы поймете, что Порошенко, как любой человек на просторах СНГ, сколотивший состояние в 90-х, ничем от кооператива "Озеро" по сути своей не отличается. Те же цели, те же идеалы, те же инструменты.
Они прекрасно нашли бы общий язык, если бы Порошенко был самостоятельной фигурой.
Що зміниться в цитаті, якщо призвище Порошенко замінити на Янукович? Чому зрадофіли так люблять теорії змов?
абсолютно разные механизмы обогащения. озеро это как раз "хунта", силовики, взявшие бразды в руки и переправляющие долю от потоков в свою копилку и распоряжающиеся бюджетом страны по своему усмотрению. Порошенко и ему подобные сколотили начальный капитал на внешней торговле. Перец в совке стоил копейки, а в мире кратно дороже? покупай за копейки пока не подорожало вывози за рубеж. Импортные ингредиенты для кондитерки за рубежом стоят недорого, а у нас дефицит ибо вообще тупо нет? покупай и завози. Как в том анекдоте где учительница математики беседовала с Новым Русским, бывшим двоечником ее класса "вот на эти два процента я и живу". Потом уже пошла скупка предприятий, которые обанкротились ибо руководство не умело работать при рыночной экономике, а продукция резко стала неконкурентным хламом ибо упал железный занавес.
vasyashovak написав:Любой договор с россией в принцыпе не возможен .По крайней мере в ближайшее время
Вы не правы:
Документ 643_011, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 14.06.1991
ДОГОВІР між Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Російською Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, N 49, ст. 637 )
Дата підписання: 19 листопада 1990 р. Набуття чинності: 14 червня 1991 р.
( Договір ратифіковано Постановою ВР N 495-XII ( 495-12 ) від 22.11.90 ) ... Стаття 6
Високі Договірні Сторони визнають і поважають територіальну цілісність Української Радянської Соціалістичної Республіки і Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки в нині існуючих у межах СРСР кордонах. ... Стаття 10
Економічні відносини Високих Договірних Сторін регламентуються угодами з наданням режиму найбільшого сприяння. ... Сторони не застосовуватимуть в односторонньому порядку економічних заходів, що дестабілізують або завдають шкоди іншій Стороні. ...
Несмотря на уже почти 4 года АТО и постоянных запретах на ту или иную продукцию (как правило, инициатива идет со стороны РФ) не сделано ни единой попытки его изменить/отменить. Видимо, власть устраивает этот Договор.
galex написав:Решение суда, который уменьшил кол-во по take or pay с 52 до 5 (более чем в 10 раз) и снизил цену, признав прежние условия договора кабальными для Украины - простой и ясный факт. Это международный суд
Лучше платить живые млрд.долларов, чем не платить годами 50 млрд.
Sommer написав:Т.е. на свете существует только российский газ, других никто не импортирует?
Что же за газ мы тогда закупаем в Европе? Откуда он берется? Це так званий "російський" газ. Спочатку "Газпром" поставляє його (силами нашого "Укртрансгазу") до Європи через територію України. Після того як цей газ перетинає кордон з ЄС (на кордоні Україна-Словаччина), він стає власністю європейських трейдерів, які продають його Україні, куди він у результаті і повертається. Чем это подтверждается? По-перше, схожими характеристиками газу, який Україна транзитує до Європи і імпортує з Європи. Детально про це писало "Дзеркало тижня". https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 18/617939/
Допустим, что в "ДТ" действительно есть эксперты, которые могут сравнить характеристики образцов газа. Допустим, что эти эксперты действительно их сравнивали, а не высасывали из пальца.
Но я не поверю, что они мониторят все поставки газа за последние года.
vasyashovak написав:Любой договор с россией в принцыпе не возможен .По крайней мере в ближайшее время
Вы не правы:
Документ 643_011, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 14.06.1991
Несмотря на уже почти 4 года АТО и постоянных запретах на ту или иную продукцию (как правило, инициатива идет со стороны РФ) не сделано ни единой попытки его изменить/отменить. Видимо, власть устраивает этот Договор.