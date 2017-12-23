Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...

Додано: Сер 27 гру, 2017 13:56

сова написав: Это напоминает договор Тимошенко ... было 75 - стало 200 с гаком!!! Класс! Это напоминает договор Тимошенко ... было 75 - стало 200 с гаком!!! Класс!

Решение суда, который уменьшил кол-во по take or pay с 52 до 5 (более чем в 10 раз) и снизил цену, признав прежние условия договора кабальными для Украины -простой и ясный факт. Это международный суд, а не какие-то там порохоботы, тролли от регионалов или кремля. Из чего простой вывод - Юлия Тимошенко сработала против Украины, в интересах ее противника. Все заявления Бойко по поводу того что еще 10 дней и мы бы замерзли - чушь, на эту тему есть инфа от тогдашних руководителей Нафтогаза, размеры запасов на том момент легко верифицируемы. Бойко впоследствии стал одним из организаторов сепаратизма и четко показал свое лицо. По Юле у меня и раньше вопросов не было, сейчас просто все как на ладони. Кстати, сам за нее топил после 2004, пока не стали очевидны многие вещи, в том числе что во многом ее самоотверженная борьба против Юща привела в итоге янука к власти. Ну и первый прыжок курса от 5 к 8 как первые грабли, которые ничему нас не научили и мы решили основательно топнуть по ним еще разок.Именно поэтому по поводу решения Стокгольмского суда в сети резко активизировались юлеботы - запудрить публике глаза и засорить информационное поле, чтобы отогнать те очевидные факты, что я привел выше.