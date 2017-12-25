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Стокгольмський арбітраж
визначив, якою буде ціна...

Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:48

  sal написав:
  Sommer написав:Газпром просрал 48 миллиардов. Долларов.
Украина эти же 48 миллиардов выиграла.

А можно доп.соглашением увеличить "просранную" сумму Газпромом и "выигранную" Украиной?


Можно, вам все можно! На 146% увеличьте, вам не привыкать. :mrgreen:

Заодно перед путлеровскими выборами потренируетесь.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 22:57

  freeze написав:
  Sommer написав:Неоспоримое резюме - Газпром просрал 48 миллиардов. Долларов.
Украина эти же 48 миллиардов выиграла.

Всё.


Надо сказать, что даже покойный Задорнов так классно не шутил, как Вы )))

Газпром не мог просрать 48 миллиардов, у него их не было, он не поставлял газа на 48 миллиардов, он ничего вообще не сделал и не затратил, он просто потроллил Украину.


Блин, вы хоть что-то новенькое выдумайте. А то ваши "мы не обoсрaлись, так и было задумано!" потеряли новизну еще года 2 назад. :mrgreen:

Если Газпром не хотел получить 50 с хвостиком миллиардов с Нафтогаза - зачем он выставлял эти требования и позорился на весь мир?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 23:06

  Sommer написав:Если Газпром не хотел получить 50 с хвостиком миллиардов с Нафтогаза - зачем он выставлял эти требования и позорился на весь мир?


Вы видимо в карты никогда не играли. Блефуйте, авось что-то обломится.
Или как наша прокуратура работает, запросим так с запасиком десяточку, ну точно судья тогда условный не даст.

А теперь давайте еще раз медленно и спокойно.
У Газпрома не было 48 миллиардов долларов.
У Газпрома после решения суда - нет 48 миллиардов долларов.
Приходим к логической аксиоме - нельзя потерять то, что у тебя не было.

У Украины есть в бюджете 2 миллиарда долларов.
После решения суда - у Украины не будет двух миллиардов долларов.
Наблюдается прямое уменьшение кармана.

Я так и не пойму - о чём Вы спорите. Нас насильно против нашей воли заставили вынуть из кармана целых два миллиарда долларов и отдать злыдням, о какой победе может идти речь. О том, что и трусы не отобрали, ну тогда в этом аспекте точно победа.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 23:11

А теперь немножко потыкаем икспердов-зрадофилов и их копипастеров в лужицу реальности.

  yanyura написав:Несколько цитат по теме:
Ключевым выводом решения Стокгольмского арбитража - и о чем избегает говорить «Нафтогаз» - является его негативное влияние на рынок газа Украины. В таком виде решение суда Стокгольма ведет к ускоренному выдавливания Украины с рынка газа ЕС, уменьшение роли Украины как транзитного государства и усиление роли посредников на газовом рынке Украины.



А если бы Украина заплатила лишние 50 млрд, это обеспечило бы позитивное влияние?
Кроме того, сказав "А" про выдавливание, уменьшение роли и посредников, г-н эксперт... не сказал "Б", не приведя никаких доказательств.
Зрада чистая, незамутненная. :)

  yanyura написав:
Что касается оплаты российского газа, потребленного во втором квартале 2014 года, то арбитраж установил цену $352 за кубометр. В то время как мы платили $268,5.



Обратимся к интернету, у него память лучше:
http://www.bbc.com/russian/business/2014/04/140401_gazprom_ukraine_gas_price_rise
Цена на российский газ для Украины с 1 апреля (2014-го) увеличивается до 385,5 долларов за тысячу кубометров, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер во вторник.


https://korrespondent.net/ukraine/politics/3343870-tsena-rossyiskoho-haza-dlia-ukrayny-s-aprelia-sostavyt-485-doll-myller
«Цена на газ для Украины с апреля 2014 года повышается и составит 485 долларов за тысячу кубометров», - цитирует Миллера ИТАР-ТАСС.


Кто платил $268,5? Похоже иксперд банально врет. :)

Ну и еще немножко, контрольный плевок в лоб местным зрадофилам, которые забывают еще об одном решении:
"Газпром" хотел, чтобы "Нафтогаз" оплатил поставки ресурсов на оккупированные территории. Теоретически арбитраж мог пойти навстречу россиянам, учитывая, что у нас АТО, а не война. И официально эти территории оккупированными не считаются. Но арбитраж принял во внимание тот факт, что Украина не контролирует эти территории и пункты пропуска"


Но понятное дело, для картины зрады такие решения лучше замалчивать, правда?
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 23:35

  freeze написав:
  Sommer написав:Если Газпром не хотел получить 50 с хвостиком миллиардов с Нафтогаза - зачем он выставлял эти требования и позорился на весь мир?


Вы видимо в карты никогда не играли. Блефуйте, авось что-то обломится.


А, так вот вы чем занимаетесь...

А теперь давайте еще раз медленно и спокойно.
У Газпрома не было 48 миллиардов долларов.
У Газпрома после решения суда - нет 48 миллиардов долларов.
Приходим к логической аксиоме - нельзя потерять то, что у тебя не было.

У Украины есть в бюджете 2 миллиарда долларов.
После решения суда - у Украины не будет двух миллиардов долларов.


А теперь еще раз, как все было на самом деле:
В 2014-м Газпром поднимает цену на газ, в одностороннем порядке разрывая предыдущий контракт (потому что "кровавая хунта-распятые мальчики, Крым отжали - и за газ отожмем, со Словакией договоримся и хахлы замерзнут, и вообще скоро им всем недороссия"), Украина через некоторое время прекращает закупки у РФ, Газпром выставляет сумму за газ, поставленный в 2014-м (около 2-х миллиардов), плюс за нарушение пункта "бери или плати" да еще и пытается заставить Украину оплатить поставленный в Лугандонию газ.

Итог: Газпром пролетает по всем пунктам, Украина должна все те же 2 миллиарда за май-июнь 2014-го.
Да, не получилось снизить цену за 2014-й. Но по остальным пунктам сплошной позитив.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 00:09

  Sommer написав:Итог: Газпром пролетает по всем пунктам


Ну, хорошо, пусть будет по вашему, для Газпрома все-равно два миллиарда долларов - это не деньги, будем считать, что он пролетел.

За газ поставленный в 2014 году Украина кстати оплатила, странно что вы не в курсе, просто оплатила исходя из скидки Януковича, суд просто докинул сверху типа не по-пацански - скидочник в бегах, а скидочной карточкой пользуются. Но конечно и тут Газпром проиграл, хотел повышенную дельту содрать, а получилось по среднеевропейской.

Понятно, что никакой газ в ОРДЛО оплачивать Украина не должна, есть аналогичный прецедент и результаты судов - по Молдове и Приднестровью. Молдова 25 лет не платит за этот газ, и не собиралась и не собирается, и не заплатит. Прецедентное право в чести у европейцев.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 00:19

  freeze написав:
  Sommer написав:Итог: Газпром пролетает по всем пунктам


Ну, хорошо, пусть будет по вашему, для Газпрома все-равно два миллиарда долларов - это не деньги, будем считать, что он пролетел.

За газ поставленный в 2014 году Украина кстати оплатила, странно что вы не в курсе, просто оплатила исходя из скидки Януковича, суд просто докинул сверху типа не по-пацански - скидочник в бегах, а скидочной карточкой пользуются. Но конечно и тут Газпром проиграл, хотел повышенную дельту содрать, а получилось по среднеевропейской.

Понятно, что никакой газ в ОРДЛО оплачивать Украина не должна, есть аналогичный прецедент и результаты судов - по Молдове и Приднестровью. Молдова 25 лет не платит за этот газ, и не собиралась и не собирается, и не заплатит. Прецедентное право в чести у европейцев.


Скидка на газ для януковича действовала ТОЛЬКО на 1-й квартал 2014 года.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 01:43

  freeze написав:
  Sommer написав:Итог: Газпром пролетает по всем пунктам


Ну, хорошо, пусть будет по вашему


Во-первых, не брала; во-вторых вернула; в-третьих он уже был битый.

для Газпрома все-равно два миллиарда долларов - это не деньги


Ну понятное дело, у них даже занюханный виолончелист столько имеет. :mrgreen:
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