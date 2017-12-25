Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...

Можно, вам все можно! На 146% увеличьте, вам не привыкать.
Заодно перед путлеровскими выборами потренируетесь.
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Додано: Сер 27 гру, 2017 22:48
Можно, вам все можно! На 146% увеличьте, вам не привыкать.
Заодно перед путлеровскими выборами потренируетесь.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 27 гру, 2017 22:57
Блин, вы хоть что-то новенькое выдумайте. А то ваши "мы не обoсрaлись, так и было задумано!" потеряли новизну еще года 2 назад.
Если Газпром не хотел получить 50 с хвостиком миллиардов с Нафтогаза - зачем он выставлял эти требования и позорился на весь мир?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 27 гру, 2017 23:06
Вы видимо в карты никогда не играли. Блефуйте, авось что-то обломится.
Или как наша прокуратура работает, запросим так с запасиком десяточку, ну точно судья тогда условный не даст.
А теперь давайте еще раз медленно и спокойно.
У Газпрома не было 48 миллиардов долларов.
У Газпрома после решения суда - нет 48 миллиардов долларов.
Приходим к логической аксиоме - нельзя потерять то, что у тебя не было.
У Украины есть в бюджете 2 миллиарда долларов.
После решения суда - у Украины не будет двух миллиардов долларов.
Наблюдается прямое уменьшение кармана.
Я так и не пойму - о чём Вы спорите. Нас насильно против нашей воли заставили вынуть из кармана целых два миллиарда долларов и отдать злыдням, о какой победе может идти речь. О том, что и трусы не отобрали, ну тогда в этом аспекте точно победа.
Додано: Сер 27 гру, 2017 23:11
А теперь немножко потыкаем икспердов-зрадофилов и их копипастеров в лужицу реальности.
А если бы Украина заплатила лишние 50 млрд, это обеспечило бы позитивное влияние?
Кроме того, сказав "А" про выдавливание, уменьшение роли и посредников, г-н эксперт... не сказал "Б", не приведя никаких доказательств.
Зрада чистая, незамутненная.
Обратимся к интернету, у него память лучше:
Кто платил $268,5? Похоже иксперд банально врет.
Ну и еще немножко, контрольный плевок в лоб местным зрадофилам, которые забывают еще об одном решении:
Но понятное дело, для картины зрады такие решения лучше замалчивать, правда?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Сер 27 гру, 2017 23:35
А, так вот вы чем занимаетесь...
А теперь еще раз, как все было на самом деле:
В 2014-м Газпром поднимает цену на газ, в одностороннем порядке разрывая предыдущий контракт (потому что "кровавая хунта-распятые мальчики, Крым отжали - и за газ отожмем, со Словакией договоримся и хахлы замерзнут, и вообще скоро им всем недороссия"), Украина через некоторое время прекращает закупки у РФ, Газпром выставляет сумму за газ, поставленный в 2014-м (около 2-х миллиардов), плюс за нарушение пункта "бери или плати" да еще и пытается заставить Украину оплатить поставленный в Лугандонию газ.
Итог: Газпром пролетает по всем пунктам, Украина должна все те же 2 миллиарда за май-июнь 2014-го.
Да, не получилось снизить цену за 2014-й. Но по остальным пунктам сплошной позитив.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Додано: Чет 28 гру, 2017 00:09
Ну, хорошо, пусть будет по вашему, для Газпрома все-равно два миллиарда долларов - это не деньги, будем считать, что он пролетел.
За газ поставленный в 2014 году Украина кстати оплатила, странно что вы не в курсе, просто оплатила исходя из скидки Януковича, суд просто докинул сверху типа не по-пацански - скидочник в бегах, а скидочной карточкой пользуются. Но конечно и тут Газпром проиграл, хотел повышенную дельту содрать, а получилось по среднеевропейской.
Понятно, что никакой газ в ОРДЛО оплачивать Украина не должна, есть аналогичный прецедент и результаты судов - по Молдове и Приднестровью. Молдова 25 лет не платит за этот газ, и не собиралась и не собирается, и не заплатит. Прецедентное право в чести у европейцев.
Додано: Чет 28 гру, 2017 00:19
Скидка на газ для януковича действовала ТОЛЬКО на 1-й квартал 2014 года.
Додано: Чет 28 гру, 2017 01:43
Во-первых, не брала; во-вторых вернула; в-третьих он уже был битый.
Ну понятное дело, у них даже занюханный виолончелист столько имеет.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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