Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...

Додано: Сер 27 гру, 2017 23:35

freeze написав: Sommer написав: Если Газпром не хотел получить 50 с хвостиком миллиардов с Нафтогаза - зачем он выставлял эти требования и позорился на весь мир? Если Газпром не хотел получить 50 с хвостиком миллиардов с Нафтогаза - зачем он выставлял эти требования и позорился на весь мир?



Вы видимо в карты никогда не играли. Блефуйте, авось что-то обломится.

Вы видимо в карты никогда не играли. Блефуйте, авось что-то обломится.

А теперь давайте еще раз медленно и спокойно.

У Газпрома не было 48 миллиардов долларов.

У Газпрома после решения суда - нет 48 миллиардов долларов.

Приходим к логической аксиоме - нельзя потерять то, что у тебя не было.



У Украины есть в бюджете 2 миллиарда долларов.

После решения суда - у Украины не будет двух миллиардов долларов.



А, так вот вы чем занимаетесь...А теперь еще раз, как все было на самом деле:В 2014-м Газпром поднимает цену на газ, в одностороннем порядке разрывая предыдущий контракт (потому что "кровавая хунта-распятые мальчики, Крым отжали - и за газ отожмем, со Словакией договоримся и хахлы замерзнут, и вообще скоро им всем недороссия"), Украина через некоторое время прекращает закупки у РФ, Газпром выставляет сумму за газ, поставленный в 2014-м (около 2-х миллиардов), плюс за нарушение пункта "бери или плати" да еще и пытается заставить Украину оплатить поставленный в Лугандонию газ.Итог: Газпром пролетает по всем пунктам, Украина должна все те же 2 миллиарда за май-июнь 2014-го.Да, не получилось снизить цену за 2014-й. Но по остальным пунктам сплошной позитив.