Стокгольмський арбітраж визначив, якою буде ціна...
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Sommer написав:Если Газпром не хотел получить 50 с хвостиком миллиардов с Нафтогаза - зачем он выставлял эти требования и позорился на весь мир?
Вы видимо в карты никогда не играли. Блефуйте, авось что-то обломится. Или как наша прокуратура работает, запросим так с запасиком десяточку, ну точно судья тогда условный не даст.
А теперь давайте еще раз медленно и спокойно. У Газпрома не было 48 миллиардов долларов. У Газпрома после решения суда - нет 48 миллиардов долларов. Приходим к логической аксиоме - нельзя потерять то, что у тебя не было.
У Украины есть в бюджете 2 миллиарда долларов. После решения суда - у Украины не будет двух миллиардов долларов. Наблюдается прямое уменьшение кармана.
Я так и не пойму - о чём Вы спорите. Нас насильно против нашей воли заставили вынуть из кармана целых два миллиарда долларов и отдать злыдням, о какой победе может идти речь. О том, что и трусы не отобрали, ну тогда в этом аспекте точно победа.
А теперь немножко потыкаем икспердов-зрадофилов и их копипастеров в лужицу реальности.
yanyura написав:Несколько цитат по теме:
Ключевым выводом решения Стокгольмского арбитража - и о чем избегает говорить «Нафтогаз» - является его негативное влияние на рынок газа Украины. В таком виде решение суда Стокгольма ведет к ускоренному выдавливания Украины с рынка газа ЕС, уменьшение роли Украины как транзитного государства и усиление роли посредников на газовом рынке Украины.
А если бы Украина заплатила лишние 50 млрд, это обеспечило бы позитивное влияние? Кроме того, сказав "А" про выдавливание, уменьшение роли и посредников, г-н эксперт... не сказал "Б", не приведя никаких доказательств. Зрада чистая, незамутненная.
yanyura написав:
Что касается оплаты российского газа, потребленного во втором квартале 2014 года, то арбитраж установил цену $352 за кубометр. В то время как мы платили $268,5.
«Цена на газ для Украины с апреля 2014 года повышается и составит 485 долларов за тысячу кубометров», - цитирует Миллера ИТАР-ТАСС.
Кто платил $268,5? Похоже иксперд банально врет.
Ну и еще немножко, контрольный плевок в лоб местным зрадофилам, которые забывают еще об одном решении:
"Газпром" хотел, чтобы "Нафтогаз" оплатил поставки ресурсов на оккупированные территории. Теоретически арбитраж мог пойти навстречу россиянам, учитывая, что у нас АТО, а не война. И официально эти территории оккупированными не считаются. Но арбитраж принял во внимание тот факт, что Украина не контролирует эти территории и пункты пропуска"
Но понятное дело, для картины зрады такие решения лучше замалчивать, правда?
Sommer написав:Если Газпром не хотел получить 50 с хвостиком миллиардов с Нафтогаза - зачем он выставлял эти требования и позорился на весь мир?
Вы видимо в карты никогда не играли. Блефуйте, авось что-то обломится.
А, так вот вы чем занимаетесь...
А теперь давайте еще раз медленно и спокойно. У Газпрома не было 48 миллиардов долларов. У Газпрома после решения суда - нет 48 миллиардов долларов. Приходим к логической аксиоме - нельзя потерять то, что у тебя не было.
У Украины есть в бюджете 2 миллиарда долларов. После решения суда - у Украины не будет двух миллиардов долларов.
А теперь еще раз, как все было на самом деле: В 2014-м Газпром поднимает цену на газ, в одностороннем порядке разрывая предыдущий контракт (потому что "кровавая хунта-распятые мальчики, Крым отжали - и за газ отожмем, со Словакией договоримся и хахлы замерзнут, и вообще скоро им всем недороссия"), Украина через некоторое время прекращает закупки у РФ, Газпром выставляет сумму за газ, поставленный в 2014-м (около 2-х миллиардов), плюс за нарушение пункта "бери или плати" да еще и пытается заставить Украину оплатить поставленный в Лугандонию газ.
Итог: Газпром пролетает по всем пунктам, Украина должна все те же 2 миллиарда за май-июнь 2014-го. Да, не получилось снизить цену за 2014-й. Но по остальным пунктам сплошной позитив.
Sommer написав:Итог: Газпром пролетает по всем пунктам
Ну, хорошо, пусть будет по вашему, для Газпрома все-равно два миллиарда долларов - это не деньги, будем считать, что он пролетел.
За газ поставленный в 2014 году Украина кстати оплатила, странно что вы не в курсе, просто оплатила исходя из скидки Януковича, суд просто докинул сверху типа не по-пацански - скидочник в бегах, а скидочной карточкой пользуются. Но конечно и тут Газпром проиграл, хотел повышенную дельту содрать, а получилось по среднеевропейской.
Понятно, что никакой газ в ОРДЛО оплачивать Украина не должна, есть аналогичный прецедент и результаты судов - по Молдове и Приднестровью. Молдова 25 лет не платит за этот газ, и не собиралась и не собирается, и не заплатит. Прецедентное право в чести у европейцев.
Sommer написав:Итог: Газпром пролетает по всем пунктам
Ну, хорошо, пусть будет по вашему, для Газпрома все-равно два миллиарда долларов - это не деньги, будем считать, что он пролетел.
За газ поставленный в 2014 году Украина кстати оплатила, странно что вы не в курсе, просто оплатила исходя из скидки Януковича, суд просто докинул сверху типа не по-пацански - скидочник в бегах, а скидочной карточкой пользуются. Но конечно и тут Газпром проиграл, хотел повышенную дельту содрать, а получилось по среднеевропейской.
Понятно, что никакой газ в ОРДЛО оплачивать Украина не должна, есть аналогичный прецедент и результаты судов - по Молдове и Приднестровью. Молдова 25 лет не платит за этот газ, и не собиралась и не собирается, и не заплатит. Прецедентное право в чести у европейцев.
Скидка на газ для януковича действовала ТОЛЬКО на 1-й квартал 2014 года.
Sommer написав:Ну и еще немножко, контрольный плевок в лоб местным зрадофилам, которые забывают еще об одном решении:
"Газпром" хотел, чтобы "Нафтогаз" оплатил поставки ресурсов на оккупированные территории. Теоретически арбитраж мог пойти навстречу россиянам, учитывая, что у нас АТО, а не война. И официально эти территории оккупированными не считаются. Но арбитраж принял во внимание тот факт, что Украина не контролирует эти территории и пункты пропуска"
Но понятное дело, для картины зрады такие решения лучше замалчивать, правда?
Я так понимаю, что это вы написали в мой адрес (т.к. кроме моего ника в своем посте вы другого не приводите)?
Вынужден вас разочаровать - здесь вы сели в лужу, т.к. почти полтора года назад (точнее, 1 июля 2016-го) я писал:
В договоре 2009 не было пункта, что поставки газа только по предоплате и газ поставлялся по послеплате до 2014 г. А вот в 2014-м именно Россия, в связи с постоянной задержкой Украиной оплаты за уже поставленный газ, ввела порядок, что газ в Украину поставляется только после полной предоплаты и только в оплаченном размере. И вот здесь как раз Россия сама себя перехитрила, ведь она кричала "только по предоплате" на всех уровнях, от блогеров до президента России. Естественно, в арбитраж/суд именно по этой причине она не подаст.
Sommer написав:Ну и еще немножко, контрольный плевок в лоб местным зрадофилам, которые забывают еще об одном решении:
"Газпром" хотел, чтобы "Нафтогаз" оплатил поставки ресурсов на оккупированные территории. Теоретически арбитраж мог пойти навстречу россиянам, учитывая, что у нас АТО, а не война. И официально эти территории оккупированными не считаются. Но арбитраж принял во внимание тот факт, что Украина не контролирует эти территории и пункты пропуска"
Но понятное дело, для картины зрады такие решения лучше замалчивать, правда?
Вынужден вас разочаровать - здесь вы сели в лужу, т.к. почти полтора года назад (точнее, 1 июля 2016-го) я писал:
И вот здесь как раз Россия сама себя перехитрила, ведь она кричала "только по предоплате" на всех уровнях, от блогеров до президента России. Естественно, в арбитраж/суд именно по этой причине она не подаст.