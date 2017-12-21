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СБУ дозволила поляку Станчаку
очолювати "Укртрансгаз"

СБУ дозволила поляку Станчаку очолювати "Укртрансгаз"
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:41

СБУ дозволила поляку Станчаку очолювати "Укртрансгаз"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі НАК "Нафтогаз України".

Дивися повний текст СБУ дозволила поляку Станчаку очолювати "Укртрансгаз".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:42

Как-то не приживаются у нас поляки... Ну посмотрим, что из этого выйдет. Или выйдет из страны как и остальные - просто заработав денег!
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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