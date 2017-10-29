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Суд повернув Авакову-молодшому закордонний паспорт і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 гру, 2017 19:40
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Дивися повний текст Суд повернув Авакову-молодшому закордонний паспорт і зняв електронний браслет
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Додано: Вів 26 гру, 2017 19:40
А шо кто то думал что его посадят?))))
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vasia_fin
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