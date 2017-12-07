Але дане рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції.
Дивися повний текст Суд дозволив екстрадувати Саакашвілі.
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Додано: Вів 26 гру, 2017 19:52
Суд дозволив екстрадувати Саакашвілі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд дозволив екстрадувати Саакашвілі.
Додано: Вів 26 гру, 2017 19:52
давно пора его выдать правоохранительным органам Грузии, где на него заведено несколько уголовных дел...
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